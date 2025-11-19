Patrika National Book Fair: ‘न्यू मीडिया: चुनौतियां एवं संभावनाएं’ पर सत्र, ‘मीडिया के लिए विश्वसनीयता किसी चुनौती से कम नहीं’

चर्चा में डॉ. शालिनी जोशी ने ट्रेडिशनल, डिजिटल और प्रिंट मीडिया पर अपनी बात रखते हुए कहा कि इन दिनों रेडियो, टीवी और समाचार पत्रों के लिए विश्वसनीयता और अथॉरिटी किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में विश्वसनीयता का बड़ा संकट पैदा होता जा रहा है, जिसके चलते सर्कुलेशन घटते जा रहे हैं और रेवेन्यू भी गिरता जा रहा है।