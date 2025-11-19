Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Patrika National Book Fair: ‘न्यू मीडिया: चुनौतियां एवं संभावनाएं’ पर सत्र, ‘मीडिया के लिए विश्वसनीयता किसी चुनौती से कम नहीं’

Patrika National Book Fair: पत्रिका नेशनल बुक फेयर के चौथे दिन जवाहर कला केंद्र में ‘न्यू मीडिया: चुनौतियां एवं संभावनाएं’ विषय पर सत्र आयोजित हुआ। विशेषज्ञों ने डिजिटल, प्रिंट और सोशल मीडिया की विश्वसनीयता, फेक न्यूज रोकने और डिजिटल लिटरेसी की जरूरत पर जोर दिया।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Nov 19, 2025

Patrika National Book Fair

‘न्यू मीडिया: चुनौतियां एवं संभावनाएं’ विषय पर सत्र का हुआ आयोजन

Patrika National Book Fair: जयपुर: पत्रिका नेशनल बुक फेयर के चौथे दिन मंगलवार को जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में ’न्यू मीडिया: चुनौतियां एवं संभावनाएं’ पर विशेष सत्र आयोजित किया गया। इसमें वक्ताओं ने डिजिटल, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया में आने वाली चुनौतियों को लेकर दिलचस्प अंदाज में अपने अनुभव साझा किए।

सत्र में हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय की न्यू मीडिया हेड डॉ. शालिनी जोशी, वरिष्ठ पत्रकार मुकेश भूषण और वरिष्ठ पत्रकार विजय झा ने अपने विचार व्यक्त किए। सत्र के दौरान आज के समय में प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया की विश्वसनीयता को लेकर अहम चर्चा हुई।

चर्चा में डॉ. शालिनी जोशी ने ट्रेडिशनल, डिजिटल और प्रिंट मीडिया पर अपनी बात रखते हुए कहा कि इन दिनों रेडियो, टीवी और समाचार पत्रों के लिए विश्वसनीयता और अथॉरिटी किसी चुनौती से कम नहीं है। ऐसे में विश्वसनीयता का बड़ा संकट पैदा होता जा रहा है, जिसके चलते सर्कुलेशन घटते जा रहे हैं और रेवेन्यू भी गिरता जा रहा है।

'फेक न्यूज को रोकना होगा'

सत्र में वरिष्ठ पत्रकार मुकेश भूषण ने कहा कि न्यू मीडिया की नई पीढ़ी को गलतफहमी, खुश-फहमी और मुगालते से बाहर निकलना होगा। उन्हें लिखने के लिए पहले पढ़ना होगा, तभी जाकर उन तक सही जानकारी पहुंचेगी।

सत्र में वरिष्ठ पत्रकार विजय झा ने कहा कि पहले पत्रकार मीडिया हाउस से ही बना करते थे, लेकिन आज उनकी जगह इंस्टीट्यूट ने ले ली है। उन्होंने कहा कि डिजिटल मीडिया के प्रति विश्वसनीयता आते ही प्रिंट मीडिया के लिए खतरा पैदा होना संभव है।

आज खबरों की विश्वसनीयता पर सवाल उठना लाजिमी है। फेक न्यूज को रोकना होगा। पाठकों को डिजिटल लिटरेसी का मतलब समझना होगा। व्यूज और लाइक्स के तरीके से बाहर निकलना होगा। इस सत्र का संचालन राजस्थान पत्रिका के डिप्टी एडिटर अभिषेक तिवारी ने किया।

ये भी पढ़ें

पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख – बोये पेड़ बबूल तो…
ओपिनियन
Gulab Kothari

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

पत्रिका पुस्तक मेला 2025

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

19 Nov 2025 08:10 am

Published on:

19 Nov 2025 08:09 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Patrika National Book Fair: ‘न्यू मीडिया: चुनौतियां एवं संभावनाएं’ पर सत्र, ‘मीडिया के लिए विश्वसनीयता किसी चुनौती से कम नहीं’

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Weather: माउंट-आबू में रेकॉर्ड तोड़ सर्दी, लगातार 2 दिन 0°C रहा पारा, जानें मौसम विभाग की लेटेस्ट भविष्यवाणी

Winter holidays
जयपुर

Rajasthan Politics: हम चाहते तो अंता चुनाव जेब में होता वाले भाजपा प्रभारी के बयान पर हनुमान बेनीवाल का तीखा पलटवार

जयपुर

Jaipur News: सेन्ट्रल जेल में लाखों के जैमर जाम; मोबाइल के बाद अब डोंगल की एंट्री, सुरक्षा के इंतजामों की उड़ी धज्जियां

जयपुर

राजस्थान के किसानों को केंद्र की बड़ी सौगात, इन फसलों की रिकॉर्ड खरीद के लिए 9,436 करोड़ की मंजूरी

Rajasthan Farmer
जयपुर

Jaipur: बाथरूम में 7 साल के बच्चे से 30 साल के युवक ने किया कुकर्म, रोने और चीखने की आवाज सुनकर लोगों ने खुलवाया गेट

minor child
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.