पत्रिका में प्रकाशित अग्रलेख – बोये पेड़ बबूल तो…

धन लोलुपता, स्वार्थ एवं प्रजा को आहत करके अहंकार की तुष्टि करने वाला जब सार्वजनिक जीवन का नेतृत्व करता है तब सम्पूर्ण प्रजा का और देश का अहित ही होता है। उत्तरप्रदेश और बिहार में जिस स्तर के अत्याचार हुए हैं, वे अपनी गहरी छाप छोड़ गए। जैसे रोहिणी, लालू को नया जीवन देकर भी उसका घर छोड़ गई। जिस व्यक्ति का यश उसकी संतान के काम नहीं आए, वह जीवन अर्थहीन है। लालू, मीसा के लिए वोट मांगने गए थे, टोपी उतारकर। रोहिणी उनको प्यारी नहीं लगी। तेज प्रताप को निकाला। तेजस्वी हिसाब करेगा, यह तय है।