अमरीका की दबंगई: लोकतंत्र बहाली के नाम पर तेल का खेल

एक दिन पहले ही फ्लोरिडा में अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने भी परोक्ष रूप से यही चेतावनी दी है। कैरेबियन तटों पर मौजूद अमरीकी नौसेना ने वेनेजुएला के अब तक दो तेल टैंकरों को जब्त कर लिया है। तीसरे का पीछा किया जा रहा था। ट्रंप ने कहा कि इस तेल का हम अपने लिए रणनीतिक उपयोग करेंगे अथवा बेच भी सकते हैं। अमरीका और वेनेजुएला के मध्य सीधा तनाव उस समय दिखा, जब अमरीकी सेना ने वेनेजुएला के समु्द्री तट से एक बड़े तेल टैंकर को जब्त कर अपने देश के समुद्री तट पर लगा लिया। अमरीका कहता रहा है कि वेनेजुएला उसके यहां बड़े पैमाने पर ड्रग्स पहुंचा रहा है। उसने आरोप लगाया है कि इस साजिश में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का हाथ है। दूसरी ओर मादुरो का कहना है कि ट्रंप वेनेजुएला में तख्तापलट करना चाहते हैं। मादुरो के आरोप और शंका को समझना कठिन नहीं है। इराक का उदाहरण सामने है, जब आज से 22 साल पहले दिसंबर में ही अमरीका के विशेष सैनिक दस्ते ने एक नाटकीय घटनाक्रम में राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया था। तब तीन वर्ष बाद 30 दिसंबर, 2006 को सद्दाम हुसैन फांसी पर चढ़ा दिए गए थे। माना कि 1990 में सद्दाम सरकार ने कुवैत पर हमला कर क्षेत्र में तनाव बढ़ा दिया था। इससे मध्य-पूर्वी देशों की पहल पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कुवैत पर हमले के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया। बाद में कुवैत से इराकी सेनाओं को हटाने के लिए अमरीका के नेतृत्व में सैन्य गठबंधन ने कार्रवाई की थी। फिर न्यूयार्क स्थित वल्र्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ और राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू बुश के नेतृत्व में इराक के खिलाफ हुई कार्रवाई जगजाहिर है।