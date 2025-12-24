पश्चिम की परछाई में खोता पूरब हम कैसा जीवन जीना चाहते हैं?

प्रतिस्पर्धा जीवन का साधन नहीं, जीवन का स्वभाव बन गई है। तुलना हमारी आदत बन चुकी है। सोशल मीडिया ने इस प्रवृत्ति को और तीव्र किया है- हम दूसरों के जीवन के संपादित संस्करण देखकर अपने असंपादित यथार्थ से घृणा करने लगे हैं। हम भरोसा और घृणा दोनों दूर बैठे लोगों पर कर लेते हैं। पर किसी से पूछकर देखिए- जब तुम दूसरों के बारे में इतना जानते हो, क्या तुम अपने बारे में कुछ जानते हो? यही आत्म-विस्मृति आज की सबसे बड़ी समस्या है। पूर्व की परंपरा में आत्म-ज्ञान को सर्वोच्च माना गया- 'स्वयं को जानो' केवल दार्शनिक कथन नहीं, बल्कि जीवन की दिशा तय करने वाला सूत्र था। आज हम स्वयं से बचते हैं। मौन हमें असहज करता है, अकेलापन हमें डराता है और प्रश्न हमें विचलित करते हैं। इसलिए हम लगातार व्यस्त रहते हैं- काम, मनोरंजन व सूचना में। व्यस्तता आज सम्मान का प्रतीक बन गई है, मानो खाली होना अपराध हो। पर क्या निरंतर व्यस्त रहना वास्तव में सार्थक जीवन का प्रमाण है या यह केवल अपने भीतर झांकने से बचने का तरीका है? यह लेख पश्चिम बनाम पूर्व की सरल बहस नहीं है। यह आधुनिकता बनाम परंपरा का भी सीधा टकराव नहीं है। प्रश्न कहीं अधिक गहरा है- क्या हम विकास की अपनी परिभाषा स्वयं गढ़ रहे हैं या उधार ली हुई परिभाषाओं पर जी रहे हैं? आज आवश्यकता है संतुलन की। पश्चिम से विज्ञान, तकनीक, संस्थागत दक्षता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता सीखना आवश्यक है। पर पूर्व से जीवन-बोध, संयम, सामूहिकता और आंतरिक शांति सीखना भी उतना ही आवश्यक है। समस्या तब होती है जब हम एक से सब कुछ और दूसरे से कुछ भी नहीं लेते।