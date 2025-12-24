आपकी बात: अरावली के संरक्षण को लेकर क्या कदम उठाए जाने चाहिए?

अरावली बचाओ अभियान व्यापक करना होगा

अरावली पर्वत श्रृंखला जो हमारी पारिस्थितिक विरासत है यह न केवल दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा के लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, बल्कि यह पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने और मरुस्थलीकरण को रोकने में भी अहम भूमिका निभाती है। अरावली बचाओ' अभियान वर्तमान में अत्यंत महत्वपूर्ण परिदृश्य में एक सार्थक पहल है। यह केवल एक अभियान नहीं, बल्कि अरावली के संरक्षण के लिए एक तत्काल आह्वान है। जिस गति से अवैध खनन, अतिक्रमण और अनियंत्रित विकास कार्य अरावली को क्षति पहुंचा रहे हैं, उसे तुरंत रोकना अनिवार्य है। इन प्रयासों को केवल सरकारी स्तर तक सीमित न रखते हुए, व्यापक सामुदायिक भागीदारी और कठोर कानूनी कार्रवाई के माध्यम से ही प्रभावी बनाया जा सकता है। तभी हम अरावली की जैव विविधता और पर्यावरणीय महत्व को सुरक्षित रख पाएंगे। - डॉ. अजिता शर्मा, उदयपुर