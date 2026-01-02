झूठे चमत्कार का जाल: जमीन में गड़ा सोना निकालने का दावा कर तांत्रिक ने 60 लाख रुपए और 3 तोला सोना ठगा, गिरफ्तार

थानाधिकारी दिलीप सिंह ने बताया कि नाहरमगरा, डबोक निवासी इंद्रदास वैष्णव को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया कि आरोपी ने ठगी के पैसों से गांव धूणीमाता क्षेत्र में मकान बनवाया था। पुलिस ने मामले में कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त मकान को कुर्क करवाया है। आरोपी से पूछताछ जारी है और ठगी से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।