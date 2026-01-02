2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

उदयपुर

झूठे चमत्कार का जाल: जमीन में गड़ा सोना निकालने का दावा कर तांत्रिक ने 60 लाख रुपए और 3 तोला सोना ठगा, गिरफ्तार

जमीन में दबा सोना निकालने का झांसा देकर तांत्रिक ने 60 लाख रुपए और तीन तोला सोना ठग लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर ठगी की रकम से बने मकान को कुर्क किया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी लंबे समय से लोगों को चमत्कार का लालच देकर ठगी कर रहा था।

उदयपुर

image

Arvind Rao

Jan 02, 2026

Udaipur News

आरोपी गिरफ्तार (फोटो- पत्रिका)

उदयपुर: गोवर्धनविलास थाना पुलिस ने जमीन में गड़ा सोना निकालने का झांसा देकर 60 लाख रुपए और तीन तोला से अधिक सोना हड़पने वाले तांत्रिक को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने ठगी की रकम से ही मकान बना लिया था, जिसे पुलिस ने कोर्ट के आदेश से कुर्क करवा दिया है।

थानाधिकारी दिलीप सिंह ने बताया कि नाहरमगरा, डबोक निवासी इंद्रदास वैष्णव को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया कि आरोपी ने ठगी के पैसों से गांव धूणीमाता क्षेत्र में मकान बनवाया था। पुलिस ने मामले में कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त मकान को कुर्क करवाया है। आरोपी से पूछताछ जारी है और ठगी से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।

दर्ज करवाया था मामला

यह मामला पोटला सुथारों का चौक, सहाड़ा (भीलवाड़ा) निवासी सत्यनारायण सुथार पुत्र नानूराम सुथार की रिपोर्ट पर दर्ज किया गया था। परिवादी ने 18 जुलाई को थाने में शिकायत दी थी। उसने बताया कि करीब एक साल पहले वह अपने दोस्त राहुल सालवी के साथ उदयपुर आया था। इस दौरान बलीचा, अहमदाबाद बाइपास पर उसकी मुलाकात आरोपी इंद्रदास से हुई।

जमीन में सोना दबे होने का किया दावा

आरोपी ने खुद को तांत्रिक बताते हुए जमीन में दबा सोना बताने और निकालने की शक्ति होने का दावा किया। उसने कहा कि सत्यनारायण की जमीन में भी सोने से भरा घड़ा दबा हुआ है, जिसे विशेष पूजा-पाठ के जरिए निकाला जा सकता है। शुरुआत में आरोपी ने सोना बताने और पूजा करने के लिए 2.50 लाख रुपए मांगे। झांसे में आकर सत्यनारायण ने रकम दे दी।

इसके बाद आरोपी ने घर के एक कमरे में पूजा सामग्री जमा कर लंबी प्रक्रिया शुरू करवाई। कई महीनों तक अलग-अलग बहानों से पूजा करवाई जाती रही और समय-समय पर पैसे और सोना लिया जाता रहा।

इस तरह आरोपी ने कुल 60 लाख रुपए और तीन तोला से अधिक सोना हड़प लिया। बाद में ठगी का अहसास होने पर पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर संपत्ति कुर्क की।

खबर शेयर करें:

