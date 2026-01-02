9 बच्चों की मां थी सीता, पति शैताननाथ ने पीट-पीटकर मार डाला, दोनों के बीच हुई थी मामूली कहासुनी

घटना स्थल पर मौजूद लोग (फोटो- पत्रिका)
Udaipur Crime: गोगुंदा (उदयपुर): गोगुंदा थाना क्षेत्र के उंडीथल गांव में घरेलू विवाद ने दिल दहला देने वाला रूप ले लिया। मामूली कहासुनी के बाद पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और गांव में शोक का माहौल है। पति की इस क्रूरता से नौ मासूम बच्चों के सिर से मां का साया उठ गया।
जानकारी के मुताबिक, आरोपी शैताननाथ कालबेलिया ने अपनी पत्नी सीता कालबेलिया (31), निवासी उंडीथल के साथ मारपीट की। पिटाई इतनी गंभीर थी कि सीता की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सीता नौ बच्चों की मां थी और परिवार की जिम्मेदारियों का बोझ उसी के कंधों पर था। घटना के बाद आरोपी पति अपने परिवार के सदस्यों के साथ मौके से फरार हो गया।
सूचना मिलते ही गोगुंदा थानाधिकारी श्याम सिंह चारण पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए गोगुंदा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई।
घटना की खबर मिलते ही मृतका के पीहर पक्ष के लोग, जो धोली घाटी क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं, उंडीथल गांव पहुंचे। उन्होंने आरोपी पति के साथ उसके परिवार के अन्य सदस्यों पर भी हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया। पीहर पक्ष ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की।
पुलिस ने मृतका के परिजनों की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं, जो संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी शैतान नाथ कालबेलिया उंडीथल गांव में अपने परिवार के साथ डेरा डालकर रह रहा था। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।
