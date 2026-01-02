9 बच्चों की मां थी सीता, पति शैताननाथ ने पीट-पीटकर मार डाला, दोनों के बीच हुई थी मामूली कहासुनी

पुलिस ने मृतका के परिजनों की रिपोर्ट पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं, जो संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी शैतान नाथ कालबेलिया उंडीथल गांव में अपने परिवार के साथ डेरा डालकर रह रहा था। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।