टक्कर मारने के बाद बजरी से भरा ट्रेलर कार पर गिरा, नीचे दबने से चार की मौत

पुलिस ने बताया कि टोंक के राज टाकिज रोड के पास रहने वाले चार सगे भाई वसीमुद्दीन [64], मोइनुद्दीन [62], फरीदुद्दीन [45],अजीमुद्दीन [40] और वसीमुद्दीन का बेटा शेफुद्दीन [28] कार में सवार होकर कोटा अपने रिश्तेदार के यहां जन्मदिन कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। बूंदी टनल के आगे सिलोर पुलिया पर कार के पीछे चल रहे ट्रेलर ने ओवरटेक करने के प्रयास में कार को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कार डिवाइडर कूदकर दूसरी तरफ जा गिरी। टक्कर के बाद ट्रेलर का टायर फट गया और वह भी डिवाइडर कूदकर कार पर जा गिरा। ट्रेलर के नीच दबने से कार बुरी तरह पिचक गई। कार के अंदर सवार वसीमुद्दीन जैसे-तैसे बाहर निकल गए। लेकिन अन्य चार जने अंदर ही दबे रह गए। हादसे के बाद हाइवे पर चीख-पुखार और अफरा तफरी मच गई। हाइवे पर लम्बा जाम लग गया।