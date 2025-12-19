टक्कर मारने के बाद बजरी से भरा ट्रेलर कार पर गिरा, नीचे दबने से चार की मौत

कार में फंसे लोगों को निकालते हुए
बूंदी. जयपुर-कोटा नेशनल हाइवे पर यहां सिलोर पुलिया पर गुरुवार शाम को बजरी से भरे ट्रेलर ने कार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार डिवाइडर पार कर दूसरी तरफ जा गिरी। उसी समय टायर फट जाने से ट्रेलर भी डिवाइडर कूदकर कार पर पलट गया। ट्रेलर के नीचे दबने से कार में सवार सगे तीन भाइयों और एक भतीजे की मौत हो गई, जबकि एक अन्य भाई घायल हो गया। सभी टोंक के रहने वाले है। वे कोटा में रिश्तेदार के यहां आयोजित जन्मदिन के कार्यक्रम में जा रहे थे।
पुलिस ने बताया कि टोंक के राज टाकिज रोड के पास रहने वाले चार सगे भाई वसीमुद्दीन [64], मोइनुद्दीन [62], फरीदुद्दीन [45],अजीमुद्दीन [40] और वसीमुद्दीन का बेटा शेफुद्दीन [28] कार में सवार होकर कोटा अपने रिश्तेदार के यहां जन्मदिन कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। बूंदी टनल के आगे सिलोर पुलिया पर कार के पीछे चल रहे ट्रेलर ने ओवरटेक करने के प्रयास में कार को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से कार डिवाइडर कूदकर दूसरी तरफ जा गिरी। टक्कर के बाद ट्रेलर का टायर फट गया और वह भी डिवाइडर कूदकर कार पर जा गिरा। ट्रेलर के नीच दबने से कार बुरी तरह पिचक गई। कार के अंदर सवार वसीमुद्दीन जैसे-तैसे बाहर निकल गए। लेकिन अन्य चार जने अंदर ही दबे रह गए। हादसे के बाद हाइवे पर चीख-पुखार और अफरा तफरी मच गई। हाइवे पर लम्बा जाम लग गया।
सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने क्रेन मंगवाकर ट्रेलर को उठाने की कोशिश की। फिर जेसीबी मंगवाकर ट्रेलर की बजरी निकाली गई और काफी मशक्कत के बाद ट्रेलर को कार पर से हटाया। इसके बाद चारों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। जहां जांच के बाद मोइनुद्दीन,फरीदुद्दीन,अजीमुद्दीन और शेफुद्दीन को मृत घोषित कर दिया। मृतकों के शव को बूंदी के जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।
