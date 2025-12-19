19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

Tonk: पुलिसकर्मी की हत्या मामले में कोर्ट का फैसला, आरोपियों को किया दोषमुक्त; एक आरोपी को आर्म्स एक्ट में सजा

जिला न्यायाधीश अय्युब खान ने दो वर्ष पूर्व बरोनी थाने के पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या के बहुचर्चित मामले में फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को हत्या के आरोप से दोषमुक्त किया।

2 min read
Google source verification

टोंक

image

Anil Prajapat

Dec 19, 2025

court

कोर्ट। पत्रिका फाइल फोटो

टोंक। जिला न्यायाधीश अय्युब खान ने दो वर्ष पूर्व बरोनी थाने के पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या के बहुचर्चित मामले में फैसला सुनाते हुए दोनों आरोपियों को हत्या के आरोप से दोषमुक्त किया। न्यायालय ने आरोपी फैसल खान को बिना लाइसेंस टोपीदार बंदूक रखने के आरोप में आयुध अधिनियम के तहत दोषी मानते हुए दो वर्ष के साधारण कारावास और 25 हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया।

मामले के अनुसार 25 जनवरी 2024 को बरोनी थाने के सहायक उप निरीक्षक सीताराम, चालक लेखराज, और पुलिसकर्मी शिवराम व सत्येन्द्र सिंह थाने से गश्त पर रवाना हुए थे। मुखबिर से जेबाडिया बांध में कुछ लोगों की ओर से अवैध हथियारों से शिकार करने की सूचना मिली थी। इस दौरान आरोपी फैसल खान पुत्र अजीज अहमद निवासी अलीगंज बावड़ी टोंक ने पुलिसकर्मी सत्येन्द्र सिंह पर गोली चला दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल पुलिसकर्मी को इलाज के लिए एसएमएस अस्पताल जयपुर रेफर किया गया, जहां उनका ऑपरेशन हुआ, लेकिन इसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

16 गवाहों के हुए बयान

संबंधित मामले में जावेद अहमद और फैसल खान को गिरफ्तार किया गया। अभियोजन पक्ष ने घटना स्थल, फोरेंसिक जांच रिपोर्ट और 16 गवाहों के बयान न्यायालय में प्रस्तुत किए। वहीं, बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि मृतक पुलिसकर्मी और अन्य साथियों ने आरोपी को जबरन वाहन में बैठाने का प्रयास किया, जिसका विरोध करना कानूनन अपराध नहीं है। घटना स्थल आरोपी की निजी जमीन होने के कारण वह अपने खेत में जाने का अधिकार रखता था।

बिना लाइसेंस बंदूक रखने के अपराध में दोषी ठहराया

न्यायालय ने माना कि पुलिस द्वारा आरोपियों को वाहन में बैठाने के प्रयास के दौरान विरोध और छीना-झपटी के दौरान गोली स्वतः चलने की संभावना थी। इस आधार पर दोनों आरोपियों को हत्या और राजकार्य में बाधा के सभी आरोपों से दोषमुक्त किया। केवल फैसल खान को बिना लाइसेंस बंदूक रखने के अपराध में दोषी ठहराया गया। दोनों आरोपी पिछले 23 माह से जेल में बंद थे। जावेद अहमद को तुरंत रिहा किया गया, जबकि फैसल खान को शेष अवधि की सजा पूरी करने हेतु जिला कारागृह टोंक भेजा गया।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: मासूम बेटे की सर्जरी करवाने मथुरा गया था, डॉक्टरों ने निकाल ली किडनी, 15 लोगों पर FIR
भरतपुर
Kidney-Theft-case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Dec 2025 02:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Tonk: पुलिसकर्मी की हत्या मामले में कोर्ट का फैसला, आरोपियों को किया दोषमुक्त; एक आरोपी को आर्म्स एक्ट में सजा

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Accident: 3 जनवरी को थी बेटी की शादी, पिता, 2 चाचा और भाई की मौत, परिवार में छाया मातम

Road Accident, Road Accident in Bundi, Road Accident in Rajasthan, Car Trailer Accident, Car Trailer Accident in Bundi, Car Trailer Accident in Rajasthan, Tonk News, Rajasthan News
टोंक

Tonk: बंद कमरे में महिला कर्मचारी के साथ संदिग्ध परिस्थितियों मिला अधिकारी, पुलिस थाने लाई तो मामले में आया नया मोड़

Tonk-News
टोंक

Tonk News: नाराज पत्नी को मनाने के लिए ससुराल पहुंचा था पति, फिर पिता के पास पहुंची बेटे की लाश, जानें मामला

Death of youth, youth dies due to poisoning, Today News, Rajasthan News
टोंक

टोंक में दर्दनाक हादसा: तेज रफ्तार कार ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, दो युवकों की मौत

टोंक

Rajasthan: बीजेपी विधायक और कार्यकर्ता में तीखी नोक-झोंक, बोला- काहे के MLA हो… काम तो करना पड़ेगा

BJP
टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.