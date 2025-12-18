18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

बूंदी

राजस्थान में दर्दनाक हादसा: टक्कर मारने के बाद बजरी से भरा ट्रेलर कार पर पलटा, तीन सगे भाई और एक भतीजे मौत

Bundi Road Accident : जयपुर-कोटा नेशनल हाईवे पर गुरुवार शाम एक भीषण हादसे में कार सवार चार लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

kamlesh sharma

Dec 18, 2025

क्षतिग्रस्त कार : फोटो पत्रिका

बूंदी। जयपुर-कोटा नेशनल हाईवे पर गुरुवार शाम एक भीषण हादसे में कार सवार चार लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा सिलोर पुलिया के पास हुआ, जहां बजरी से भरे एक ट्रेलर ने कार को टक्कर मार दी। जानकारी के अनुसार ट्रेलर ने ओवरटेक करने के प्रयास में कार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार डिवाइडर पार कर दूसरी तरफ जा गिरी। इसी दौरान ट्रेलर का टायर फट गया और वह भी डिवाइडर पार कर कार के ऊपर पलट गया।

ट्रेलर के नीचे दबने से चार की मौत

ट्रेलर के नीचे दबने से कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कार में सवार सगे तीन भाइयों और एक भतीजे की मौत हो गई, जबकि एक अन्य भाई घायल हो गया। सभी टोंक के रहने वाले हैं। वे कोटा में रिश्तेदार के यहां आयोजित जन्मदिन के कार्यक्रम में जा रहे थे।

जन्मदिन कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे

पुलिस ने बताया कि टोंक के राज टॉकीज रोड के पास रहने वाले चार सगे भाई वसीमुद्दीन (64), मोइनुद्दीन (62), फरीदुद्दीन (45), अजीमुद्दीन (40) और वसीमुद्दीन का बेटा शेफुद्दीन (28) कार में सवार होकर कोटा अपने रिश्तेदार के यहां जन्मदिन कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। बूंदी टनल के आगे सिलोर पुलिया पर कार के पीछे चल रहे ट्रेलर ने ओवरटेक करने के प्रयास में कार को टक्कर मार दी। हादसे के बाद हाईवे पर चीख-पुकार मच गई और अफरा-तफरी का माहौल हो गया। दुर्घटना के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिससे दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं।

जेसीबी से हटाया गया ट्रेलर

सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने क्रेन मंगवाकर ट्रेलर को उठाने की कोशिश की। फिर जेसीबी मंगवाकर ट्रेलर की बजरी निकाली गई और काफी मशक्कत के बाद ट्रेलर को कार पर से हटाया। इसके बाद चारों घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। जहां जांच के बाद मोइनुद्दीन,फरीदुद्दीन,अजीमुद्दीन और शेफुद्दीन को मृत घोषित कर दिया। मृतकों के शवों को बूंदी के जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया।

Updated on:

18 Dec 2025 09:18 pm

Published on:

18 Dec 2025 09:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / राजस्थान में दर्दनाक हादसा: टक्कर मारने के बाद बजरी से भरा ट्रेलर कार पर पलटा, तीन सगे भाई और एक भतीजे मौत

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

कलक्टर की पहल पर बिजली लाइनें होगी अंडर ग्राउंड, हेरिटेज लुक, आमजन की सुविधा और पर्यटक सुविधाओं पर रहेगा विशेष फोकस

स्मार्ट सिटी: 60 करोड़ के कार्यों से बदलेगी छोटीकाशी की सूरत
बूंदी

चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की तारीख पांचवीं बार बदली

उपखण्ड अधिकारी कार्यालय पर पांच घंटे हंगामा
बूंदी

जिला विकास पुस्तिका का किया विमोचन

आर्ट गैलरी में सजी दो साल की उपलब्धियों की प्रदर्शनी, अधिकारियों ने सराहा
बूंदी

जैविक उर्वरकों के उपयोग व जल संरक्षण पर दिया बल

जैविक उर्वरकों के उपयोग व जल संरक्षण पर दिया बल
बूंदी

जिले के मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित, तीनों विधानसभा में अब 8 लाख 32 हजार मतदाता

सर्वे के बाद 65 हजार नाम कटे, बूंदी विधानसभा में ज्यादा, हिण्डोली में कम
बूंदी
