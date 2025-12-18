राजस्थान में दर्दनाक हादसा: टक्कर मारने के बाद बजरी से भरा ट्रेलर कार पर पलटा, तीन सगे भाई और एक भतीजे मौत

पुलिस ने बताया कि टोंक के राज टॉकीज रोड के पास रहने वाले चार सगे भाई वसीमुद्दीन (64), मोइनुद्दीन (62), फरीदुद्दीन (45), अजीमुद्दीन (40) और वसीमुद्दीन का बेटा शेफुद्दीन (28) कार में सवार होकर कोटा अपने रिश्तेदार के यहां जन्मदिन कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। बूंदी टनल के आगे सिलोर पुलिया पर कार के पीछे चल रहे ट्रेलर ने ओवरटेक करने के प्रयास में कार को टक्कर मार दी। हादसे के बाद हाईवे पर चीख-पुकार मच गई और अफरा-तफरी का माहौल हो गया। दुर्घटना के कारण हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिससे दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गईं।