18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

स्मार्ट सिटी: 60 करोड़ के कार्यों से बदलेगी छोटीकाशी की सूरत

छोटीकाशी को इको फ्रेण्डली, ग्रीन स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि आमजन और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सके।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

pankaj joshi

Dec 18, 2025

स्मार्ट सिटी: 60 करोड़ के कार्यों से बदलेगी छोटीकाशी की सूरत

बूंदी. शहर के निरीक्षण के दौरान अधिकारियों से जानकारी लेते जिला कलक्टर अक्षय गोदारा।

बूंदी. छोटीकाशी को इको फ्रेण्डली, ग्रीन स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि आमजन और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। शहर की सूरत संवारने और आमजन को बेहतर सुविधाएं देने के लिए बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के तहत स्मार्ट सिटी परियोजना में 60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

बुधवार को जिला कलक्टर अक्षय गोदारा ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर प्रस्तावित कार्यों का खाका तैयार करवाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर की ऐतिहासिक विरासत को भी सहेजा जाएगा। जिला कलक्टर ने तोपखाना स्कूल के जीर्णोद्धार, ऐतिहासिक दरवाजे व अन्य ऐतिहासिक इमारतों के जीर्णोद्धार के कार्यों की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पर्यटन स्थलों को आकर्षक स्वरूप दिया जाए, ताकि यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो सकें।

कोटा स्मार्ट सिटी की अधीक्षण अभियंता ज्योति रानी वर्मा, कार्यवाहक आयुक्त धर्मेन्द्र मीणा, अधिशाषी अभियंता एम.आर. मीणा, आरयूआईडीपी की अधिशाषी अभियंता सोनम शर्मा व जेवीवीएनएल के अधिशाषी अभियंता आर. के. बैरवा आदि निरीक्षण के दौरान साथ रहे।


तारों के जंजाल से मुक्त कराने की पहल
शहर के पुराने इलाकों को तारों के जंजाल से मुक्त करने के लिए जिला कलक्टर ने पहल की है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि पुराने शहर में बिजली के पोल हटाकर विद्युत लाइनों को भूमिगत किया जाएं। इससे न केवल शहर का स्वरूप निखरेगा, बल्कि संकरी गलियों में लोगों को आवाजाही में भी सुविधा मिलेगी और लोगों को तारों के जंजाल से मुक्ति भी मिलेगी।

शहर को सुंदर और बेहतर बनाना मकसद
जिला कलक्टर ने बताया कि 60 करोड़ की लागत से होने वाले इन कार्यों का मुख्य उद्देश्य शहर को बेहतर सुविधायुक्त और सुंदर बनाना हैं, ताकि आमजन को राहत मिले। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रस्तावित कार्यों में उन प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दें, जिनसे शहर का सौन्द्रर्य अच्छा लगे और पर्यटकों को सुखद अनुभव मिले।

ताकि न रहे जलभराव की समस्या
कलक्टर ने निर्देश दिए कि नालियों का निर्माण व्यवस्थित तरीके से कराएं, ताकि जलभराव की समस्या न हो। आवश्यकतानुसार विभिन्न स्थानों पर सीसी सडक़ों का निर्माण कराया जाएं। निरीक्षण के बाद इस संबंध में कलक्टर ने संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Dec 2025 09:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / स्मार्ट सिटी: 60 करोड़ के कार्यों से बदलेगी छोटीकाशी की सूरत

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में दर्दनाक हादसा: टक्कर मारने के बाद बजरी से भरा ट्रेलर कार पर पलटा, तीन सगे भाई और एक भतीजे मौत

बूंदी

चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की तारीख पांचवीं बार बदली

उपखण्ड अधिकारी कार्यालय पर पांच घंटे हंगामा
बूंदी

जिला विकास पुस्तिका का किया विमोचन

आर्ट गैलरी में सजी दो साल की उपलब्धियों की प्रदर्शनी, अधिकारियों ने सराहा
बूंदी

जैविक उर्वरकों के उपयोग व जल संरक्षण पर दिया बल

जैविक उर्वरकों के उपयोग व जल संरक्षण पर दिया बल
बूंदी

जिले के मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित, तीनों विधानसभा में अब 8 लाख 32 हजार मतदाता

सर्वे के बाद 65 हजार नाम कटे, बूंदी विधानसभा में ज्यादा, हिण्डोली में कम
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.