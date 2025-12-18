उपखण्ड अधिकारी कार्यालय पर पांच घंटे हंगामा

नैनवां. उपखण्ड की सहण ग्राम पंचायत के खुरी गांव के चरागाह भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की बजाए बार-बार तिथियां बदली जा रही है। चौथी बार तय तिथि मंगलवार को भी प्रशासन चरागाह से अतिक्रमण हटाने नहीं पहुंचे तो बुधवार को खुरी गांव के महिला व पुरुष उपखण्ड अधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर धरने पर बैठ गए। पांच घण्टे चले धरने के बाद अतिक्रमण हटाने के लिए 29 दिसम्बर की तिथि तय की है।

ग्रामीणों ने बताया कि खुरी गांव में 354 बीघा चरागाह भूमि है, जिस पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। छह माह से प्रशासन से अतिक्रमण हटाने की मांग करते आ रहे है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रशासन अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने की बजाए बार-बार तिथियां बदलता रहा। एक दर्जन महिलाओं के साथ ग्रामीण दोपहर 12 बजे नैनवां उपखण्ड अधिकारी कार्यालय पर पहुंचे और कार्यालय के बाहर धरना देकर बैठ गए। उपखण्ड अधिकारी शिविर में होने से शाम चार बजे अपने कार्यालय में पहुंचे। ग्रामीणों द्वारा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर हंगामे करने लगे तो पुलिस उपखण्ड अधिकारी कार्यालय पर पहुंची। उपखण्ड अधिकारी ने ज्ञापन लेने के बाद ग्रामीणों को वार्ता के लिए बुलाया। वार्ता में अतिक्रमण हटाने के लिए अब 29 दिसम्बर की तिथि तय करने के बाद धरना समाप्त किया। वार्ता में चरागाह विकास समिति के अध्यक्ष मुरलीधर मीणा, रामसागर मीणा, रामावतार मीणा, गिरिराज मीणा, मोहनलाल गुर्जर, धनपाल, रामजस शामिल हुए।