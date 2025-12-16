गेहूं की फसल में भरा नहर का पानी

पानी अधिक होने के कारण रविवार रात को नहर के एक साइड पर सीपेज हो गया, जिससे किसानों के खेतों में पानी भर गया। पानी इतना अधिक भरा है कि पूरी गेहूं की फसल पानी में डूब गई। किसानों ने बरधा बांध के अधिकारियों को खेतों में भरे पानी के बारे में अवगत करा दिया है, लेकिन नहर का जल प्रवाह कम नहीं हुआ है, जिसे वर्तमान में भी सीपेज के चलते खेतों में पानी जा रहा है। प्रेमपुरा के घासीलाल, लटूर लाल, राम रतन, रामराज, खेमराज आदि किसानों के खेतों में करीब 50 बीघा गेहूं की फसल में पानी भर गया है।