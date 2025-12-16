16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

गेहूं की फसल में भरा नहर का पानी

क्षेत्र के प्रेमपुरा गांव में रविवार रात को बरधा बांध की नहर में सीपेज होने से क्षेत्र के आधा दर्जन किसानों के खेतों में खड़ी गेहूं की फसल में पानी भर गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

बूंदी

image

pankaj joshi

Dec 16, 2025

गेहूं की फसल में भरा नहर का पानी

नमाना क्षेत्र के प्रेमपुरा गांव में एक खेत पर गेहूं की फसल में भरा नहर का पानी।

नमाना. क्षेत्र के प्रेमपुरा गांव में रविवार रात को बरधा बांध की नहर में सीपेज होने से क्षेत्र के आधा दर्जन किसानों के खेतों में खड़ी गेहूं की फसल में पानी भर गया है।

पानी भरने से गेहूं की फसल पूरी तरह डूब गई है। किसानों ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी नहर में जलप्रवाह कम नहीं किया गया। क्षेत्र के किसान राम रतन गुर्जर ने बताया कि बरधा बांध की नहर प्रेमपुरा गांव में होकर निकल रही है। इस समय नहर में जल प्रवाह किया हुआ है।

पानी अधिक होने के कारण रविवार रात को नहर के एक साइड पर सीपेज हो गया, जिससे किसानों के खेतों में पानी भर गया। पानी इतना अधिक भरा है कि पूरी गेहूं की फसल पानी में डूब गई। किसानों ने बरधा बांध के अधिकारियों को खेतों में भरे पानी के बारे में अवगत करा दिया है, लेकिन नहर का जल प्रवाह कम नहीं हुआ है, जिसे वर्तमान में भी सीपेज के चलते खेतों में पानी जा रहा है। प्रेमपुरा के घासीलाल, लटूर लाल, राम रतन, रामराज, खेमराज आदि किसानों के खेतों में करीब 50 बीघा गेहूं की फसल में पानी भर गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Dec 2025 06:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / गेहूं की फसल में भरा नहर का पानी

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

शाम तक वितरित हो गए 2160 कट्टे

दिनभर कतार में लगने के बाद मिल पाए दो कट्टे खाद
बूंदी

टॉक-शो : प्रतिभागियों ने ली नशा मुक्ति की शपथ

युवाओं को नशे की लत से दूर रहने की जरूरत, दुष्परिणामों से कराया अवगत
बूंदी

पुलिस की मौजूदगी में खाद के टोकन हुए वितरित

आक्रोशित किसानों ने बांसी-बूंदी मार्ग पर लगाया जाम
बूंदी

ट्रेंकुलाइज कर कोटा वाइल्ड लाइफ भिजवाया

शिकारियों के फंदे में फंसा पैंथर, हुआ घायल
बूंदी

एक किलोमीटर गलत दिशा में चलना पड़ता है वाहन चालकों को

तय समय सीमा में नहीं हुआ रेलवे फाटक पर सीसी सड़क का निर्माण
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.