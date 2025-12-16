नमाना क्षेत्र के प्रेमपुरा गांव में एक खेत पर गेहूं की फसल में भरा नहर का पानी।
नमाना. क्षेत्र के प्रेमपुरा गांव में रविवार रात को बरधा बांध की नहर में सीपेज होने से क्षेत्र के आधा दर्जन किसानों के खेतों में खड़ी गेहूं की फसल में पानी भर गया है।
पानी भरने से गेहूं की फसल पूरी तरह डूब गई है। किसानों ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को अवगत कराने के बाद भी नहर में जलप्रवाह कम नहीं किया गया। क्षेत्र के किसान राम रतन गुर्जर ने बताया कि बरधा बांध की नहर प्रेमपुरा गांव में होकर निकल रही है। इस समय नहर में जल प्रवाह किया हुआ है।
पानी अधिक होने के कारण रविवार रात को नहर के एक साइड पर सीपेज हो गया, जिससे किसानों के खेतों में पानी भर गया। पानी इतना अधिक भरा है कि पूरी गेहूं की फसल पानी में डूब गई। किसानों ने बरधा बांध के अधिकारियों को खेतों में भरे पानी के बारे में अवगत करा दिया है, लेकिन नहर का जल प्रवाह कम नहीं हुआ है, जिसे वर्तमान में भी सीपेज के चलते खेतों में पानी जा रहा है। प्रेमपुरा के घासीलाल, लटूर लाल, राम रतन, रामराज, खेमराज आदि किसानों के खेतों में करीब 50 बीघा गेहूं की फसल में पानी भर गया है।