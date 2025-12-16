शिकारियों के फंदे में फंसा पैंथर, हुआ घायल

जानकारी अनुसार ग्राम पंचायत खीण्या के आसपास घना जंगल है, यहां पर काफी संख्या में पैंथर, सूअर, हरिण सहित अन्य वन्य जीव विचरण करते हैं। गत दिनों से कुछ लोगों ने वन्य जीव के शिकार के लिए खेत के पास तार की फांदी लगा रखी थी। शाम छह बजे वहां से क्रॉस करते समय फांदी में पैंथर का पैर फंस गया, जिससे वह तड़पता रहा एवं दहाड़ मारता रहा। रात नौ बजे खीण्या चौकी का एक कांस्टेबल उधर से गुजर रहा था उसने पैंथर की आवाज सुनी तो पास में गया। उसने देखा कि पैंथर का पैर फांदी में फंसा हुआ है, जिस पर उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। हिण्डोली रेंजर शिवप्रकाश चौधरी, एसीएफ सुनील मय टीम मौके पर पहुंचे और कोटा से रेस्क्यू टीम बुलाई गई। पैंथर को ट्रेंकुलाइज कर उसका प्राथमिक उपचार किया गया। बाद में पैंथर को कोटा वाइल्डलाइफ में भिजवा दिया गया है।