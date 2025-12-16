दिनभर कतार में लगने के बाद मिल पाए दो कट्टे खाद

खाद वितरण कराने के लिए बूंदी से सहायक निदेशक राजेश शर्मा, जिला कृषि अधिकारी प्रहलाद प्रजापत, क्रय-विक्रय सहकारी समिति के प्रबंधक कमलेश जैन, कृषि पर्यवेक्षक राजेश मीणा, रिंकू मीणा मौजूद रहे। किसानों को कतारों में खड़ा करने के लिए पुलिस जाप्ते का सहयोग लिया। शाम चार बजे तक पूरा खाद वितरित हो चुका था। सहायक निदेशक कृषि राजेश शर्मा ने बताया कि नैनवां के सहकारी समिति के डिपो में सोमवार को 2160 कट्टे खाद आया था। किसानों को कतारों में लगाकर प्रति किसान दो-दो कट्टे वितरित करवाए गए।