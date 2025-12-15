तय समय सीमा में नहीं हुआ रेलवे फाटक पर सीसी सड़क का निर्माण

रामगंजबालाजी. कोटा चित्तौड़ रेलवे लाइन पर गेट नंबर 43 पर सीसी सडक़ निर्माण कार्य के दौरान डाली गई गिट्टी व रेत।
रामगंजबालाजी. कोटा चित्तौड़ रेलवे लाइन पर गेट संख्या 43 पर चल रहा सीसी सड़क निर्माण कार्य रेलवे विभाग द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार तय सीमा में नहीं हो पाया। ऐसे में यहां निकलने वाले वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
जानकारी अनुसार उक्त रेलवे फाटक पर 3 दिसंबर से सीसी सड़क व कंक्रीट सड़क निर्माण कार्य के लिए गेट को 10 दिन के लिए 13 दिसंबर तक बंद किया गया था। यहां पर गेट बंद करने के बाद में यहां निकलने वाले वाहन चालकों को गेट संख्या 45 पर होकर जाना पड़ रहा था।
ऐसे में गेट संख्या 45 पर जाने के लिए वाहन चालकों को 1 किलोमीटर गलत दिशा में जाना पड़ रहा था। यहां पर धीमी गति से चल रहा निर्माण कार्य आसपास के दर्जनों गांवो के निकलने वाले लोगों के लिए मुसीबत पैदा कर रहा है। रेलवे के अधिकारियों द्वारा जारी आदेश में 13 दिसंबर तक रेलवे फाटक बंद रखकर कार्य पूर्ण करने के निर्देश जारी किए थे।
उसके बावजूद संवेदक की लापरवाही के चलते अभी तक रेलवे फाटक पर चल रहा निर्माण कार्य कब पूरा होगा इसकी कोई तिथि तय नहीं है। इतना ही नहीं कई किसानों को खेतों में जाने के लिए भी 1 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर में पूरी करनी पड़ रही है। उक्त गेट पर दोलाड़ा गांव में होते हुए व वितरिका पर होकर कृषि उपज मंडी में जाने के साथ ही अन्य दर्जनों गांव में जाने का एक सुगम रास्ता था, लेकिन गेट बंद किए जाने के बाद से यहां निकलने वाले लोगों को खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है।
45 नंबर पर भी ऐसे ही किया था लंबा कार्य
ठीक इसी प्रकार गेट संख्या 45 पर भी सीसी कंक्रीट सड़क बनाने के दौरान रेलवे द्वारा जारी किए गए आदेश के बावजूद संवेदक द्वारा लगभग 10 से 15 दिन की विलंब से गेट पर सीसी सडक़ का निर्माण कार्य करवाया गया था, लेकिन उस वक्त बे मौसम बरसात हो जाने के चलते वहां पर संवेदक को बहाना मिल गया था, लेकिन उक्त गेट पर पूर्व में निर्माण कार्य की बिना आधी अधूरी तैयार करके ही संवेदक ने गेट को बंद करवा दिया। ऐसे में इसका खामियाजा यहां निकलने वाले वाहन चालकों को व आमजन को भुगतना पड़ रहा है।