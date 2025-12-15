तय समय सीमा में नहीं हुआ रेलवे फाटक पर सीसी सड़क का निर्माण

45 नंबर पर भी ऐसे ही किया था लंबा कार्य

ठीक इसी प्रकार गेट संख्या 45 पर भी सीसी कंक्रीट सड़क बनाने के दौरान रेलवे द्वारा जारी किए गए आदेश के बावजूद संवेदक द्वारा लगभग 10 से 15 दिन की विलंब से गेट पर सीसी सडक़ का निर्माण कार्य करवाया गया था, लेकिन उस वक्त बे मौसम बरसात हो जाने के चलते वहां पर संवेदक को बहाना मिल गया था, लेकिन उक्त गेट पर पूर्व में निर्माण कार्य की बिना आधी अधूरी तैयार करके ही संवेदक ने गेट को बंद करवा दिया। ऐसे में इसका खामियाजा यहां निकलने वाले वाहन चालकों को व आमजन को भुगतना पड़ रहा है।