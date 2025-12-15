15 दिसंबर 2025,

बूंदी

नहरों में बढ़ाया जाए जलप्रवाह, टेल क्षेत्र में नहीं पहुंच पा रहा पानी

क्षेत्र के किसानों को अब गेहूं व सरसों की फसल में पानी की जरूरत पड़ने लगी है

less than 1 minute read
Google source verification

बूंदी

image

pankaj joshi

Dec 15, 2025

नहरों में बढ़ाया जाए जलप्रवाह

नोताडा. पचीपला माईनर में जलप्रवाह कम होने के चलते आगे नहीं बढ़ रहा पानी।

नोताडा. क्षेत्र के किसानों को अब गेहूं व सरसों की फसल में पानी की जरूरत पड़ने लगी है, लेकिन जल प्रवाह कम होने के चलते टेल क्षेत्र तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। पचीपला निवासी किसान भंवर सिंह ने बताया की पचीपला माइनर में टेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है।

सहकारी अध्यक्ष महेन्द्र सिंह हाडा ने बताया की ढगारिया डिस्ट्रिब्यूटरी में जल प्रवाह कम हो रहा है, जिससे नीचे तक पानी नहीं जा पा रहा है। क्षेत्र के किसान नहरों में जल प्रवाह बढ़ाने की मांग कर रहे हैं ताकि टेल तक पानी पहुंचे और किसानों की फसलों को समय पर पानी मिले।

उधर, किसानों कि समस्या को लेकर भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष रामसिंह चौधरी ने भी अधीक्षण अभियंता से चर्चा करके नहरों में जल प्रवाह बढ़ाने की मांग है। चौधरी ने बताया की अधीक्षण अभियंता कोटा द्वारा बताया गया है कि मंगलवार को सुबह तक कापरेन ब्रांच की चेन संख्या 1440 पर 110 सेंटीमीटर पानी चल जाएगा।

Published on:

15 Dec 2025 05:31 pm

नहरों में बढ़ाया जाए जलप्रवाह, टेल क्षेत्र में नहीं पहुंच पा रहा पानी

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

