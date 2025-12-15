नहरों में बढ़ाया जाए जलप्रवाह, टेल क्षेत्र में नहीं पहुंच पा रहा पानी

उधर, किसानों कि समस्या को लेकर भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष रामसिंह चौधरी ने भी अधीक्षण अभियंता से चर्चा करके नहरों में जल प्रवाह बढ़ाने की मांग है। चौधरी ने बताया की अधीक्षण अभियंता कोटा द्वारा बताया गया है कि मंगलवार को सुबह तक कापरेन ब्रांच की चेन संख्या 1440 पर 110 सेंटीमीटर पानी चल जाएगा।