नहरें छलकी पर टेल क्षेत्र सूखा, नहीं पहुंचा पानी

बड़ाखेड़ा. टेल क्षेत्र बड़ाखेड़ा, पापडी, जाडला, बहडावली, बगली, माखीदा आदि गांवों में नहर का पानी नहीं पहुंचने से किसानों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सिंचाई सत्र के निर्णायक समय में भी नहरों का अंतिम छोर सूखा पड़ा है, जिससे सैकड़ों बीघा कृषि भूमि पर खड़ी फसलें प्रभावित होने लगी हैं। खेतों में नमी खत्म हो चुकी है और कई स्थानों पर दरारें साफ दिखाई देने लगी हैं।