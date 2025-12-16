आक्रोशित किसानों ने बांसी-बूंदी मार्ग पर लगाया जाम

दिनभर कतार में लगने के बाद मिल पाए दो कट्ïटे खाद

नैनवां . नैनवां क्रय-विक्रय सहकारी समिति के नैनवां में स्थित डिपो के बाहर खाद लेने के लिए किसानों की दिनभर कतार लगी रही। नैनवां डिपो पर 2160 कट्टे खाद आने से वितरण कराने के लिए कृषि विभाग के सहायक निदेशक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस की निगरानी में प्रति किसान दो-दो कट्टे वितरित किए गए।

सोमवार सुबह क्रय-विक्रय सहकारी समिति के डिपो में खाद का पहला ट्रक पहुंचते ही किसान लेने उमड़ पड़े। डिपो के बाहर किसानों का मेला लग गया। दोपहर तक डिपो पर 2160 कट्टे आने के साथ ही किसानों की कतारें भी लम्बी होती गई। पहली बार इतनी मात्रा में एक साथ खाद आने से शाम तक भी किसान डिपो पर पहुंचते रहे।

खाद वितरण कराने के लिए बूंदी से सहायक निदेशक राजेश शर्मा, जिला कृषि अधिकारी प्रहलाद प्रजापत, क्रय-विक्रय सहकारी समिति के प्रबंधक कमलेश जैन, कृषि पर्यवेक्षक राजेश मीणा, ङ्क्षरकू मीणा मौजूद रहे। किसानों को कतारों में खड़ा करने के लिए पुलिस जाप्ते का सहयोग लिया। शाम चार बजे तक पूरा खाद वितरित हो चुका था। सहायक निदेशक कृषि राजेश शर्मा ने बताया कि नैनवां के सहकारी समिति के डिपो में सोमवार को 2160 कट्टे खाद आया था। किसानों को कतारों में लगाकर प्रति किसान दो-दो कट्टे वितरित करवाए गए।