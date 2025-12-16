आक्रोशित किसानों ने बांसी-बूंदी मार्ग पर लगाया जाम

भण्डेड़ा. क्षेत्र में बांसी-बूंदी मुख्य मार्ग पर जाम लगाते किसान।
भण्डेड़ा. क्षेत्र के बांसी कस्बे में सोमवार को यूरिया खाद की सूचना पर किसानों की भीड़ सुबह से ही क्रय विक्रय सहकारी समिति के गोदाम पर भीड़ एकत्रित हो गई। भीड़ को देखकर कृषि विभागीय कर्मचारियों ने देरी से टोकन वितरण किया। कुछ ही देर में टोकन बंद करने से आक्रोशित किसानों ने बांसी-बूंदी मार्ग पर झाड़ झंखाड़ व मोटरसाइकिल लगाकर मुख्य सडक़ पर जाम लगा दिया। इस दौरान दोपहिया सहित बड़े वाहनों की भी कतारें लग गई। राहगीर परेशान होते नजर आए हैं। कर्मचारियों ने कंट्रोल रूम पर फोन करके पुलिस जाप्ते की मांग की, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस जवानों ने किसानों को सडक़ से हटाया व एक तरफ कतार लगाकर टोकन वितरण किया गया। टोकन पर केवल सहायक कृषि अधिकारी की मोहर लगी थी। कट्टों की संख्या अंकित नहीं होने से किसानों में टोकन लेने के बाद फिर टोकन लेने के लिए कतार में खड़े हो गए, जिससे भीड़ होती रही है।
बारह सौ कट्टे की बारह सौ पर्चियां काटी है, जो एक दिन में वितरण होना संभव नहीं है, कृषि विभाग के द्वारा टोकन काटकर फ्री हो गए। हम दो कर्मचारी है व पुलिस के जवान है। शेष कट्टों का मंगलवार को वितरण किया जाएगा।
नरेंद्र सिंह, व्यवस्थापक नैनवां क्रय विक्रय सहकारी समिति बांसी डिपो
दिनभर कतार में लगने के बाद मिल पाए दो कट्ïटे खाद
नैनवां . नैनवां क्रय-विक्रय सहकारी समिति के नैनवां में स्थित डिपो के बाहर खाद लेने के लिए किसानों की दिनभर कतार लगी रही। नैनवां डिपो पर 2160 कट्टे खाद आने से वितरण कराने के लिए कृषि विभाग के सहायक निदेशक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। पुलिस की निगरानी में प्रति किसान दो-दो कट्टे वितरित किए गए।
सोमवार सुबह क्रय-विक्रय सहकारी समिति के डिपो में खाद का पहला ट्रक पहुंचते ही किसान लेने उमड़ पड़े। डिपो के बाहर किसानों का मेला लग गया। दोपहर तक डिपो पर 2160 कट्टे आने के साथ ही किसानों की कतारें भी लम्बी होती गई। पहली बार इतनी मात्रा में एक साथ खाद आने से शाम तक भी किसान डिपो पर पहुंचते रहे।
खाद वितरण कराने के लिए बूंदी से सहायक निदेशक राजेश शर्मा, जिला कृषि अधिकारी प्रहलाद प्रजापत, क्रय-विक्रय सहकारी समिति के प्रबंधक कमलेश जैन, कृषि पर्यवेक्षक राजेश मीणा, ङ्क्षरकू मीणा मौजूद रहे। किसानों को कतारों में खड़ा करने के लिए पुलिस जाप्ते का सहयोग लिया। शाम चार बजे तक पूरा खाद वितरित हो चुका था। सहायक निदेशक कृषि राजेश शर्मा ने बताया कि नैनवां के सहकारी समिति के डिपो में सोमवार को 2160 कट्टे खाद आया था। किसानों को कतारों में लगाकर प्रति किसान दो-दो कट्टे वितरित करवाए गए।