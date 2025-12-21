21 दिसंबर 2025,

रविवार

टोंक

‘दो वर्षों में पूर्वी राजस्थान में हुआ ऐतिहासिक बदलाव, इस परियोजना को मिला नया जीवन’

भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और वित्त आयोग अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि राजस्थान सरकार ने दो वर्षों में जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम किया है।

2 min read
Google source verification

टोंक

image

Santosh Trivedi

Dec 21, 2025

Cm bhajanlal sharma

सीएम भजनलाल शर्मा। फाइल फोटो- पत्रिका

टोंक। भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और वित्त आयोग अध्यक्ष डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अंतिम व्यक्ति तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के संकल्प को धरातल पर उतारने का काम किया है।

राजस्थान सरकार ने दो वर्षों में जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का काम किया है। यह समय सुशासन, विकास और विश्वास का रहा है, जिसने प्रदेश की दिशा और दशा को बदलने का कार्य किया है।

चतुर्वेदी शनिवार को भाजपा कार्यालय में प्रेस से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार के दो वर्षों में योजनाओं को लागू करने का काम तेजी से हुआ है और इन योजनाओं का असर प्रदेश के चहुंमुखी विकास पर पड़ा है।

70 प्रतिशत वादे किए पूरे

चतुर्वेदी ने बताया कि भाजपा ने चुनावों से पहले जनता से जो वादे किए थे, उनमें से 70 प्रतिशत कार्य दो वर्षों में ही पूरे कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जल परियोजनाओं को लेकर अहम निर्णय लिए गए हैं, जिनसे हर घर तक नल से जल उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

अथक मेहनत से लाए धरातल पर

पूर्वी राजस्थान में जल उपलब्धता के लिए अटकी ईआरसीपी परियोजना को धरातल पर लाने का कार्य मुख्यमंत्री की अथक मेहनत से हुआ है। चतुर्वेदी ने कहा कि हमारी सरकार ने केंद्रीय सरकार के साथ समन्वय बनाते हुए पूर्वी राजस्थान में पार्वती, कालीसिंध, चम्बल लिंक परियोजना को संशोधित कर गति दी है।

दूरगामी सोच से हर गांव में विकास

चतुर्वेदी ने कहा कि वर्तमान सरकार ने प्रत्येक गांव में विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर किया है। मुख्यमंत्री शर्मा की दूरगामी सोच ने प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं।

यह नेता रहे मौजूद

इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान, पूर्व जिलाध्यक्ष राजेन्द्र पराना, सतीश चंदेल, भरतपुर प्रभारी नरेश बंसल, जिला महामंत्री प्रभु बाडोलिया, विष्णु शर्मा, ओमप्रकाश पांडे, शैलेन्द्र चौधरी आदि मौजूद थे।
टोंक. भाजपा कार्यालय में जानकारी देते वित्त आयोग अध्यक्ष।

खबर शेयर करें:

