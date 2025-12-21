‘दो वर्षों में पूर्वी राजस्थान में हुआ ऐतिहासिक बदलाव, इस परियोजना को मिला नया जीवन’

चतुर्वेदी ने बताया कि भाजपा ने चुनावों से पहले जनता से जो वादे किए थे, उनमें से 70 प्रतिशत कार्य दो वर्षों में ही पूरे कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में जल परियोजनाओं को लेकर अहम निर्णय लिए गए हैं, जिनसे हर घर तक नल से जल उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।