राजस्थान के 17 जिलों को मिलेगा पानी, केंद्र सरकार ने कहा- ERCP राष्ट्रीय परियोजना में शामिल नहीं; DPR तैयार

केंद्रीय जलशक्ति राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी ने कहा कि इस परियोजना में राजस्थान के आधार पर डीपीआर तैयार हो चुकी है। तकनीकी और आर्थिक मूल्यांकन के लिए केंद्रीय जल आयोग को भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि नदियों को आपस में जोड़ने से संबंधित परियोजनाओं सहित किसी भी परियोजना को शामिल करना और उसका वित्तपोषण करना केंद्र सरकार से जारी मौजूदा गाइडलाइन, नीतिगत ढांचे, सही मूल्यांकन, सक्षम स्तर से मंजूरी और बजट पर निर्भर करता है।