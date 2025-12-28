लड़की ने पहचान छिपाकर शेयर कर दी ऐसी तस्वीर, अब खोज रही दूसरे राज्य की पुलिस, मचा बवाल

पुलिस के अनुसार, आरोपी लड़की को कोर्ट में पेश होने के लिए कई बार नोटिस भेजे गए, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुई। नोटिस मिलने के बावजूद कथित रूप से उसकी गतिविधियां जारी रहीं। इसके बाद न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी कराया गया। वारंट की तामील के लिए जब रांची पुलिस उदयपुर पहुंची तो आरोपी अपने घर पर नहीं मिली और फरार हो गई।