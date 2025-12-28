Jaipur: लव अफेयर की शिकायत करने पर प्रेमी युवक ने शिक्षिकाओं को पीटा, दो आरोपी गिरफ्तार

जांच में सामने आया कि खवारानी जी गांव के एक निजी स्कूल की छात्रा के प्रेम प्रसंग की जानकारी शिक्षकों ने उसके परिजनों को दे दी थी। इससे नाराज छात्रा के प्रेमी युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर कार चालक को सबक सिखाने की साजिश रची। घटना से करीब एक माह पहले आरोपी ने चालक को धमकी भी दी थी। हमले का मास्टरमांइड अब तक भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका है। हालांकि आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई स्थानों पर दबिश दी है।