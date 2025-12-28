Jaipur: लव अफेयर की शिकायत करने पर प्रेमी युवक ने शिक्षिकाओं को पीटा, दो आरोपी गिरफ्तार

हमले में शामिल दो आरोपी गिरफ्तार, पत्रिका फोटो
जयपुर। जयपुर-जमवारामगढ़ फोरलेन सड़क मार्ग पर बीते 24 दिसंबर को दिनदहाड़े शिक्षिकाओं पर हुए सनसनीखेज हमले के मामले का पुलिस ने 4 दिन बाद खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में दो युवकों को गिरफ्तार किया है, जबकि घटना की साजिश रचने वाला मुख्य आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। स्कूल की छात्रा के परिजनों से प्रेम प्रसंग की शिकायत करने से नाराज होने पर प्रेमी युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात की।
थानाधिकारी भगवान सहाय मीना ने बताया कि 24 दिसंबर को दोपहर करीब तीन बजे रामगढ़ बांध के पास चौबे जी की कोठी के निकट जयपुर लौट रही शिक्षिकाओं की कार पर दूसरी कार में सवार युवकों ने अचानक हमला कर दिया था। हमले में कार चालक विशाल रैगर निवासी रोहित नगर, जयसिंहपुरा खोर सहित शिक्षिकाओं को चोटें आईं और कार में जमकर तोड़फोड़ की गई।
पुलिस ने चालक व शिक्षिकाओं के बयान के आधार पर नीरज शर्मा निवासी खवारानी जी तथा रामकिशन कीर निवासी थौलाई को गिरफ्तार किया है। प्रकरण में एसटी-एससी एक्ट की धाराएं जोड़ी गई हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच पुलिस उपाधीक्षक जमवारामगढ़ को सौंपी गई है, लेकिन मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी न होने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।
जांच में सामने आया कि खवारानी जी गांव के एक निजी स्कूल की छात्रा के प्रेम प्रसंग की जानकारी शिक्षकों ने उसके परिजनों को दे दी थी। इससे नाराज छात्रा के प्रेमी युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर कार चालक को सबक सिखाने की साजिश रची। घटना से करीब एक माह पहले आरोपी ने चालक को धमकी भी दी थी। हमले का मास्टरमांइड अब तक भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका है। हालांकि आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने कई स्थानों पर दबिश दी है।
