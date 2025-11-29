Jaipur Accident: रात को मनाई शादी की 5वीं वर्षगांठ, सुबह हादसे में शिक्षक की मौत; 2 बेटियों के सिर से उठा पिता का साया

जयपुर। शाहपुरा थाना इलाके के ग्राम बाड़ीजोड़ी के पास वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार सरकारी शिक्षक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार अजीतगढ़ थाना इलाके के ग्राम किशोरपुरा निवासी शिक्षक कमलेश अंकुर (36) किशोरपुरा से बिशनगढ़ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ढाणी जाजमा वाली में बाइक पर जा रहा था। उसे शाहपुरा नीमकाथाना सड़क मार्ग पर बाड़ीजोडी के पास वाहन ने टक्कर मार दी। इससे शिक्षक घायल हो गया।