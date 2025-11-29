Jaipur Accident: रात को मनाई शादी की 5वीं वर्षगांठ, सुबह हादसे में शिक्षक की मौत; 2 बेटियों के सिर से उठा पिता का साया

मृतक कमलेश अंकुर। फोटो: पत्रिका
जयपुर। शाहपुरा थाना इलाके के ग्राम बाड़ीजोड़ी के पास वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार सरकारी शिक्षक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार अजीतगढ़ थाना इलाके के ग्राम किशोरपुरा निवासी शिक्षक कमलेश अंकुर (36) किशोरपुरा से बिशनगढ़ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय ढाणी जाजमा वाली में बाइक पर जा रहा था। उसे शाहपुरा नीमकाथाना सड़क मार्ग पर बाड़ीजोडी के पास वाहन ने टक्कर मार दी। इससे शिक्षक घायल हो गया।
राहगीर और ग्रामीणों ने घायल को शाहपुरा के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया। जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। शाहपुरा पुलिस ने शिक्षक का पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों के सुपुर्द किया। त्रिवेणी पुलिस ने मौके से मोटरसाइकिल को पुलिस चौकी में लाकर खड़ा कर दिया।
मृतक शिक्षक कमलेश अंकुर के चाचा प्राचार्य राजेश अंकुर ने बताया कि गुरुवार को ही शादी की पांचवी वर्षगांठ बनाई थी तथा अपनी पुत्री का तीसरा ही जन्मदिन एक साथ मनाया था। दूसरी पुत्री अभी 6 माह की है।
सुबह स्कूल जाते दुर्घटना में मौत होने पर शिक्षक की दो पुत्रियों के सिर से पिता का साया उठ गया। शिक्षक के एक छोटा भाई है जो अभी पढ़ाई कर रहा है। वहीं 4 बहनें है। शिक्षक के परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल हो गया।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग