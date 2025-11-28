Jaipur: जयपुरवासियों के लिए राहत भरी खबर, यहां 2 साल बाद अंडरपास का काम शुरू; जाम से मिलेगा छुटकारा

Photo: AI generated
जयपुर। सांगानेर क्षेत्र के डिग्गी-मालपुरा रोड पर लंबे समय से जाम की समस्या से जूझ रहे वाहन चालकों और राहगीरों के लिए राहत भरी खबर है। आखिर इस मार्ग पर दूसरा रेलवे अंडरपास बनाने का काम शुरू हो गया है। अंडरपास का शिलान्यास करीब दो साल पहले किया गया था, लेकिन निर्माण कार्य शुरू न होने से लोगों में निराशा थी।
अब काम शुरू होने से रेनवाल मांजी, फागी, डिग्गी, मालपुरा और केकड़ी तक के हजारों लोगों को इस अंडरपास से जल्द राहत मिलेगी। वहीं, डिग्गी रोड की सैकड़ों कॉलोनियों के हजारों वाशिंदों को भी इस अंडरपास से फायदा मिलेगा। रोजाना कामकाज, शिक्षा और अन्य जरूरतों के लिए आने-जाने वाले लोगों को अब जाम में नहीं फंसना पड़ेगा।
जानकारी के अनुसार 6 अक्टूबर 2023 को तत्कालीन जयपुर शहर सांसद ने रेलवे अधिकारियों की मौजूदगी में 9 करोड़ रुपए से अधिक लागत से बनने वाले अंडरपास का शिलान्यास किया था। उस समय लोगों को उम्मीद थी कि जल्द ही अंडरपास का काम शुरू होगा और जाम की समस्या खत्म होगी। लेकिन लगभग दो साल तक कोई काम नहीं हुआ। अब रेलवे ने निर्माण कार्य शुरू किया है।
स्थानीय लोगों और आसपास के कस्बों के निवासियों ने पिछले 20 साल से इस मार्ग पर अंडरपास बनाने की मांग की थी। केकड़ी, मालपुरा, टोडारायसिंह, डिग्गी, फागी और अन्य कस्बों से जयपुर आने वाले हजारों लोगों के लिए यही एकमात्र रास्ता है। यहां बॉटलनेक के चलते लोग परेशान थे। अब काम शुरू होने से उनकी पुरानी मांग पूरी होने की उम्मीद है।
निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यहां सात-सात मीटर चौड़ाई के दो अंडरपास तैयार होंगे। इससे वाहनों की आवाजाही सुगम हो जाएगी और जाम की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। वर्तमान में संकरे अंडरपास के कारण बड़े वाहनों को निकलने में कठिनाई होती है और छोटी गाड़ियां भी फंस जाती हैं। नए अंडरपास बनने से यह समस्या दूर होगी।
डिग्गी-मालपुरा रोड पर वर्तमान में केवल एक ही अंडरपास है जिसकी चौड़ाई करीब 18 फीट है। इस संकरे अंडरपास से रोजाना लगभग 15 हजार वाहन गुजरते हैं। सुबह और शाम के व्यस्त समय में यहां तीन-तीन घंटे तक करीब 1 किमी तक जाम लगना आम बात है। कई बार तो एंबुलेंस और जरूरी सेवाओं के वाहन भी जाम में फंस जाते थे।
