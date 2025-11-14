Jaipur News: जयपुरवासियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, यहां बनेगा नया अंडरपास

अंडरपास। पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर। राजधानी जयपुर में अजमेर रोड स्थित पुरानी चुंगी पर अंडरपास बनाया जाएगा। माना जा रहा है कि इसका काम अगले वर्ष मार्च में शुरू हो जाएगा। अजमेर रोड पर डीसीएम से सोडाला की ओर जाने वाले वाहन चालकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण जेडीए करवाएगा। गुरुवार को पब्लिक वर्क्स कमेटी (पीडब्ल्यूसी) की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया।
जेडीए अधिकारियों के अनुसार, अंडरपास की शुरुआत पुरानी चुंगी के पास स्थित मजार से होगी और द्रव्यवती नदी से करीब 70 मीटर पहले वाहन बाहर निकलकर सोडाला की ओर जा सकेंगे। इसके अलावा पीसीवी कर्नल होशियार सिंह मार्ग (क्वींस रोड) से सोडाला जाने वाला ट्रैफिक यथावत चलता रहेगा। इसके लिए एक स्लिप लेन का निर्माण किया जाएगा।
पीडब्ल्यूसी की बैठक में 60 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई। जगतपुरा स्थित सेंट्रल स्पाइन योजना के जी ब्लॉक में विकास कार्यों के लिए 9.41 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। जेडीसी आंनदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में जोन-12ए, चौमूं क्षेत्र में विभिन्न सड़कों के नवीनीकरण पर 4.38 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई।
-मुहाना मंडी गेट नंबर 2 के पास 160 फीट सेक्टर रोड पुल निर्माण कार्य के लिए 5.31 करोड़ रुपए स्वीकृत।
-नगर निगम सीमा क्षेत्र के बाहर स्ट्रीट लाइट और हाई मास्ट लाइटों की एक वर्ष तक मरम्मत और रखरखाव के लिए 3.09 करोड़ रुपए स्वीकृत।
-जविप्रा की आवासीय योजना ‘अमृत कुंज’ में आवंटन से शेष रहे 60 भूखंडधारियों को ‘अमृत कुंज-2’ योजना में रिप्लानिंग कर योजना में संशोधन करने का निर्णय लिया गया।
-जोन 10 में जेडीए की लांगड़ियावास रिसोर्ट योजना के फेज-1 में विकास कार्यों के लिए 9.24 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए।
