Jaipur News: जयपुरवासियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, यहां बनेगा नया अंडरपास

-मुहाना मंडी गेट नंबर 2 के पास 160 फीट सेक्टर रोड पुल निर्माण कार्य के लिए 5.31 करोड़ रुपए स्वीकृत।

-नगर निगम सीमा क्षेत्र के बाहर स्ट्रीट लाइट और हाई मास्ट लाइटों की एक वर्ष तक मरम्मत और रखरखाव के लिए 3.09 करोड़ रुपए स्वीकृत।

-जविप्रा की आवासीय योजना ‘अमृत कुंज’ में आवंटन से शेष रहे 60 भूखंडधारियों को ‘अमृत कुंज-2’ योजना में रिप्लानिंग कर योजना में संशोधन करने का निर्णय लिया गया।

-जोन 10 में जेडीए की लांगड़ियावास रिसोर्ट योजना के फेज-1 में विकास कार्यों के लिए 9.24 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए।