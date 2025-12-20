20 दिसंबर 2025,

खास खबर

स्वच्छता का महाअभियान: निगम की टीम जुटी, जहां गदंगी दिखी, वहां झाड़ू चली

शहर को साफ रखने के लिए नगर निगम स्थानीय लोगों के सहयोग से आज सुबह निगम की टीम सड़कों पर उतरी। जोन उपायुक्त से सफाईकर्मियों ने अ​भियान में श्रमदान किया। शनिवार से निगम ने स्वच्छता का महाअभियान शुरू किया है।

जयपुर

image

Ashwani Kumar

Dec 20, 2025

जयपुर. शहर को साफ रखने के लिए नगर निगम स्थानीय लोगों के सहयोग से आज सुबह निगम की टीम सड़कों पर उतरी। जोन उपायुक्त से सफाईकर्मियों ने अ​भियान में श्रमदान किया। शनिवार से निगम ने स्वच्छता का महाअभियान शुरू किया है। सुबह-सुबह मानसरोवर जोन उपायुक्त लक्ष्मीकांत कटारा झाडू के साथ श्रमदान करते हुए नजर आए। वहीं, विद्याधर नगर जोन के वार्ड सात में भी निगम की टीम ने श्रमदान किया।

यह 10 दिवसीय सफाई अभियान शहर के सभी 12 जोन में शुरू किया गया है। निगम ने इसे 10 दिन 10 स्थल नाम दिया है। इसके लिए जोन उपायुक्तों ने वार्डों का चयन कर लिया है और जोन स्तर पर क्विक रेस्पॉन्स टीम (क्यूआरटी) गठित की गई है। आयुक्त गौरव सैनी ने बताया कि सबसे पहले उन स्थानों को चिन्हित किया है, जहां अत्यधिक गंदगी और कचरा फैला हुआ था।

यहां निगम ने की सफाई, हटाई गंदगी
मुरलीपुरा: जय विलास चौराहे के आस-पास का क्षेत्र
विद्याधर नगर: काली माता मंदिर से सुंदर नगर चौराहे तक
झोटवाड़ा:कालवाड़ रोड पुलिया पुलिस चौकी से खिरणी फाटक
वैशाली नगर: सिरसी अंडरपास
मानसरोवर: मांग्यावास हाईटेंशन लाइन के नीचे
सांगानेर: नटराज फैक्टरी रोड
जगतपुरा: मुहाना गांव की सभी गलियां
झालाना:ईडब्ल्यूआर ऑफिस से जवाहर सर्कल तक
सिविल लाइंस: सुल्तान नगर
किशनपोल: चांदपोल सर्कल और गेट के आसपास
आदर्श नगर: घाटगेट क्षेत्र

हवामहल-आमेर: स्टार्ट पॉइंट पिक्चर हॉल के आस-पास की सड़कें

Published on:

20 Dec 2025 11:30 am

Hindi News / Special / स्वच्छता का महाअभियान: निगम की टीम जुटी, जहां गदंगी दिखी, वहां झाड़ू चली

