स्वच्छता का महाअभियान: निगम की टीम जुटी, जहां गदंगी दिखी, वहां झाड़ू चली

यहां निगम ने की सफाई, हटाई गंदगी

मुरलीपुरा: जय विलास चौराहे के आस-पास का क्षेत्र

विद्याधर नगर: काली माता मंदिर से सुंदर नगर चौराहे तक

झोटवाड़ा:कालवाड़ रोड पुलिया पुलिस चौकी से खिरणी फाटक

वैशाली नगर: सिरसी अंडरपास

मानसरोवर: मांग्यावास हाईटेंशन लाइन के नीचे

सांगानेर: नटराज फैक्टरी रोड

जगतपुरा: मुहाना गांव की सभी गलियां

झालाना:ईडब्ल्यूआर ऑफिस से जवाहर सर्कल तक

सिविल लाइंस: सुल्तान नगर

किशनपोल: चांदपोल सर्कल और गेट के आसपास

आदर्श नगर: घाटगेट क्षेत्र