Bypass Road: राजस्थान में यहां 250 करोड़ की लागत से बनेगा नया बाईपास, 4KM घटेगी दूरी; यह रहेगा रूट

सीकर। राजस्थान के सीकर शहर के लोगों के लिए राहतभरी खबर है। शहर में फतेहपुर रोड से नवलगढ़ रोड से बाईपास जोड़ने की कवायद तेज हो गई है। 250 करोड़ की बजट स्वीकृति के बाद पीडब्ल्यूडी ने 6.5 किमी रोड की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) के लिए टेंडर कर दिए हैं।
इसमें फतेहपुर रोड पर सबलपुरा से लेकर नवलगढ़ रोड पर कुड़ली स्टैंड तक फोरलेन सड़क बनाने का खाका तय किया जाएगा। 26.25 लाख के टेंडर में डीपीआर की समय अवधि चार महीने तय की है। ऐसे में शहर को जाम से राहत देने वाले इस बड़े प्रोजेक्ट के जल्द ही धरातल पर उतरने की उम्मीद तेज हो गई है।
सबलपुरा में राजकीय विज्ञान कॉलेज से कुड़ली स्टैंड जाने के लिए लोगों को फिलहाल नवलगढ़ पुलिया से होकर 10.4 किमी की दूरी तय करनी पड़ती है। पर नया बाईपास बनने से ये दूरी करीब चार किलोमीटर कम हो जाएगी। नवलगढ़ रोड से बीकानेर बाइपास जाने के लिए लोगों को शहर के जाम में भी नहीं फंसना होगा।
शिक्षानगरी सीकर में लगातार यातायात का दवाब बढ़ रहा है। बीकानेर बाईपास से नवलगढ़ रोड जाने के लिए लोगों के पास शहर से होकर गुजरने का ही एकमात्र विकल्प है। नया बाईपास तैयार होने के बाद लोग सीधे बाईपास होकर ही नवलगढ़ रोड पहुंच सकेंगे। इससे शिक्षानगरी के भीतरी इलाके में जाम की समस्या कम हो सकेगी।
नया बाईपास सबलपुरा में राजकीय साइंस कॉलेज के पास से निकलना प्रस्तावित है, जो जगमालपुरा व भादवासी के बाहर से होता हुआ कुड़ली स्टैंड से थोड़ा आगे तक बनेगा। 6.5 किलोमीटर का ये पूरा मार्ग फोरलेन होगा, जिसमें आने व जाने के अलग- अलग मार्ग होंगे। इससे हजारों छात्रों व यात्रियों को फायदा होगा।
नए प्रस्तावित रूट पर नवलगढ़ व फतेहपुर की तरफ जाने वाली दो रेलवे लाइन भी है, लेकिन राहगीरों को उसे पार करने के लिए फाटक खुलने का इंतजार नहीं करना होगा। इसके लिए दोनों लाइनों पर रेलवे ओवर ब्रिज बनाए जाएंगे। ऐसे में यात्री इस मार्ग को बिना किसी बाधा के पार कर सकेंगे।
बीकानेर हाइवे को झुंझुनूं रोड से जोड़ने के लिए बाईपास की योजना धरातल पर आना शुरू हो गई है। लेकिन जयपुर रोड को झुंझुनूं रोड से जोड़ने के लिए भी बाईपास की दो साल पहले घोषणा हो चुकी है। लेकिन अभी तक धरातल पर कवायद शुरू नहीं हुई है।
फतेहपुर रोड से नवलगढ़ रोड तक दो आरओबी सहित फोरलेन की डीपीआर के लिए 12 नवंबर तक निविदाएं मांगी गई है। 6.5 किलीमीटर का मार्ग राजकीय विज्ञान कॉलेज के पास से जगमालपुरा, भादवासी होते हुए कुड़ली स्टैंड के आगे तक बनेगा। जल्दी ही इनका कार्य शुरू हो जाएगा। इससे जिले के लोगों को काफी फायदा मिलेगा।
-सुधीर चौधरी, एक्सईएन, पीडब्ल्यूडी, सीकर
