Bypass Road: राजस्थान में यहां 250 करोड़ की लागत से बनेगा नया बाईपास, 4KM घटेगी दूरी; यह रहेगा रूट

फतेहपुर रोड से नवलगढ़ रोड तक दो आरओबी सहित फोरलेन की डीपीआर के लिए 12 नवंबर तक निविदाएं मांगी गई है। 6.5 किलीमीटर का मार्ग राजकीय विज्ञान कॉलेज के पास से जगमालपुरा, भादवासी होते हुए कुड़ली स्टैंड के आगे तक बनेगा। जल्दी ही इनका कार्य शुरू हो जाएगा। इससे जिले के लोगों को काफी फायदा मिलेगा।

-सुधीर चौधरी, एक्सईएन, पीडब्ल्यूडी, सीकर