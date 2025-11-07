Indian Railways: राजस्थान से MP को मिलेगी ट्रिपल ट्रेन कनेक्टिविटी, इस रूट पर रैपिड ट्रेन चलाने का भी प्लान

कोटा-श्योपुर-ग्वालियर रेल लाइन में श्योपुर से ग्वालियर के बीच नैरोगेज की जगह ब्रॉडगेज लाइन बिछाई जा रही है, जबकि कोटा से श्योपुर को जोड़ने के लिए सर्वे का काम फाइनल कर लिया गया है। ऐसे में कोटा से श्योपुर के जुड़ने के साथ ग्वालियर तक सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी और 129 किमी का सफर भी कम होगा। इससे राजस्थान के कोटा से ग्वालियर पहुंच जाएंगे। बूंदी, बारां व झालावाड़ व 8 कस्बों को इससे सीधा लाभ होगा। रेल लाइन की दूरी वाया श्योपुर 284 किमी होगी। वर्तमान में कोटा से बीना होकर ग्वालियर जाने में करीब 8 घंटे लगते हैं, यह समय नए रूट के बाद घट कर साढ़े छह घंटे रह जाएगा। श्योपुर से ग्वालियर के बीच 190 किमी में नैरागेज की ब्रॉडगेज लाइन का काम चल रहा है। वहीं कोटा से श्योपुर के बीच 101 किमी नई लाइन बिछाई जाएगी। इसके लिए 583.84 हैक्टेयर भूमि अवाप्ति की जा चुकी है। 2376 करोड़ की इस योजना के निर्माण के बाद ट्रेक पर 110 किमी प्रतिघंटा की रफ्तार से ट्रेनों का संचालन किया जा सकेगा।