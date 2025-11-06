राजस्थान के इन जिलों से गुजरेगा नया एक्सप्रेस-वे, जयपुर जिले के 24 गांवों में जमीन की खरीद-फरोख्त पर रोक

भरतपुर-ब्यावर एक्सप्रेस-वे अजमेर, जयपुर, टोंक, दौसा, सवाईमाधोपुर जिले से होते हुए निकलेगा। यह एक्सप्रेस-वे ब्यावर के नेशनल हाईवे 58 से शुरू होकर, मसूदा, बांदनवाड़ा, भिनाय, नागोला, केकड़ी, फागी, माधोराजपुरा, टोडारायसिंह, निवाई, लालसोट, निर्झरना, गंगापुर सिटी होते हुए भरतपुर में नेशनल हाईवे 21 पर जाकर मिलेगा। 342 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस-वे 14 हजार 10 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। इसके लिए 3175 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होगा।