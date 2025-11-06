राजस्थान के इन जिलों से गुजरेगा नया एक्सप्रेस-वे, जयपुर जिले के 24 गांवों में जमीन की खरीद-फरोख्त पर रोक

AI generated photo
जयपुर। जयपुर से होकर गुजरने वाले 342 किलोमीटर लंबे ब्यावर-भरतपुर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। टोंक, दौसा के बाद अब जयपुर जिले में भी नए एक्सप्रेस-वे के लिए जमीन अधिग्रहण की तैयारी शुरू हो गई है। ऐसे में फागी और माधोराजपुरा तहसील के 24 गांवों में जमीन के खरीद बेचान पर रोक लग गई है।
जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने फागी और माधोराजपुरा तहसील से गुजरने वाले एक्सप्रेस-वे के कारण 24 गांवों की जमीन की ख़रीद बेचान पर रोक लगा दी है। इसके लिए जिला कलेक्टर ने फागी और चाकसू एसडीएम व तहसीलदार को लेटर भेजा है। बता दें कि 24 गांवों की करीब 400 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की संभावना है।
जयपुर जिला कलेक्टर ने पत्र भेज कर बताया है कि ब्यावर से भरतपुर तक प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण के अन्तर्गत आने वाले 24 गांवों में भूमि रूपान्तरण, बिक्री और खरीद की अनुमति नहीं दी जाए। इन आदेशों की कठोरता से पालना करें। माना जा रहा है कि अब जल्द ही सर्वे का कार्य शुरू होगा।
भरतपुर-ब्यावर एक्सप्रेस-वे अजमेर, जयपुर, टोंक, दौसा, सवाईमाधोपुर जिले से होते हुए निकलेगा। यह एक्सप्रेस-वे ब्यावर के नेशनल हाईवे 58 से शुरू होकर, मसूदा, बांदनवाड़ा, भिनाय, नागोला, केकड़ी, फागी, माधोराजपुरा, टोडारायसिंह, निवाई, लालसोट, निर्झरना, गंगापुर सिटी होते हुए भरतपुर में नेशनल हाईवे 21 पर जाकर मिलेगा। 342 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस-वे 14 हजार 10 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होगा। इसके लिए 3175 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होगा।
