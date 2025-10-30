Rajasthan New Expressway: शेखावाटी के 43 गांवों से गुजरेगा 6 लेन एक्सप्रेस-वे, 3 राज्यों का सफर होगा आसान

इस एक्सप्रेस-वे के निर्माण से कोटपूतली होकर दिल्ली, उत्तर-प्रदेश तथा उत्तरी भारत के साथ बीकानेर, जयपुर, अजमेर व गुजरात तक का आवागमन और भी सुगम हो पाएगा। सूत्रों के अनुसार इस एक्सप्रेस-वे के निर्माण की डीपीआर निकाली जा चुकी है। वहीं, पिलर गाड़कर जगह चिह्नित की जा रही है। एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए गांवों की सूची जारी की जा चुकी है। गांवों की भूमि अधिग्रहण सूची में नीमकाथाना व पाटन तहसील के 15, खंडेला के तीन, श्रीमाधोपुर के आठ तथा रींगस के दो गांव शामिल है।