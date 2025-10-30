Rajasthan Overbridge: राजस्थान में यहां फोरलेन ओवरब्रिज का काम शुरू, जाम से मिलेगी मुक्ति

विधायक ने कहा कि दूसरा वादा मैंने ऑडिटोरियम का कार्य पूरा करवाने का किया था। उसका कार्य भी जल्द शुरू करवाया जाएगा। इसके अलावा तीसरा वादा शहर में बरसात के पानी के भराव की समस्या का समाधान करने का किया था। वह वादा भी पूरा किया जाएगा। इस अवसर पर भाजपा नेता विश्वंभर पूनियां, जिला उपाध्यक्ष प्यारेलाल ढूकिया,राजेंद्र शर्मा, विक्रम सिंह बगड़, अजय चाहर, गोविन्द सिंह शेखावत, संजय पारीक, योगेन्द्र मिश्रा, प्यारेलाल, कॉन्ट्रेक्टर रमेश बंसल, पूर्व सभापति खालिद हुसैन, एडवोकेट सरजीत चौधरी, संजय मोरवाल, राजकुमार मोरवाल, कुलदीप पूनिया, मंजू चौहान, ममता, पारीक प्रमोद बुड़ानिया, प्रमोद जानू, महेश जीनगर व अन्य मौजूद रहे।