झुंझुनू

Jhunjhunu: किराए के फ्लैट पर चल रहा था सट्टेबाजी का खेल, मकान मालिक एक दिन के वसूलता था 2000 रुपए, आरोपी गिरफ्तार

Rajasthan Crime: झुंझुनूं के कॉम्प्लेक्स में ताश पत्ती पर सट्टा खेलते 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। फ्लैट मालिक ने एक दिन का 2000 रुपए किराया वसूलते हुए जुआ की अनुमति दी थी।

2 min read
Google source verification

झुंझुनू

image

Akshita Deora

Dec 23, 2025

Jhunjhunu-gamblers-Arrested

गिरफ्तार आरोपी (फोटो: पत्रिका)

Gambling In Rented Room: झुंझुनूं के कोतवाली थाना पुलिस ने शहर में रोड नंबर 3 पर जन्नत कॉम्प्लेक्स में ताश पत्ती पर सट्टा खेलते 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर ताश की पत्ती व 46040 रुपए जब्त किए हैं।

कॉम्प्लेक्स मालिक इमरान खान पुत्र इकराम काजी को भी प्रकरण में नामजद किया गया है। खास बात यह है कि आरोपियों के खिलाफ संगठित अपराध की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। यहां फ्लैट मालिक की इजाजत से पिछले 8-10 दिन से जुआ खेला जा रहा था। इसके बदले फ्लैट का मालिक एक दिन का 2000 रुपए किराया वसूल रहा था।

थानाधिकारी श्रवण कुमार नील ने बताया कि जन्नत कॉम्प्लेक्स की दूसरी मंजिल पर फ्लैट में 4-5 व्यक्ति ताश के पत्तों पर जुआ सट्टा खेल रहे थे। मामले में पुलिस ने आरोपी गुलाब पुत्र प्रभातीलाल कुमावत निवासी रोड नम्बर 01 पीएनबी बैंक वाली गली, साजिद अली पुत्र कासम अली नाई निवासी खौरा मोहल्ला, साबिर अहमद पुत्र गुलाम हुसैन रंगरेज निवासी फूटला बाजार व अब्दुल रजाक पुत्र गन्नीखान क्यामखानी निवासी गढामोड को गिरफ्तार किया है।

भूत-प्रेत का भय दिखाकर 10 लाख की ठगी, तांत्रिक गिरफ्तार

वहीं झुंझुनूं के दूसरे क्राइम में मेहाड़ा थाना पुलिस ने भूत-प्रेत के साये का भय दिखाकर अनुष्ठान के नाम पर करीब 10 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी राम मनोहर ने बताया कि 28 अक्टूबर को सिहोड़ निवासी राजेश सोनी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परिवादी ने बताया कि एक व्यक्ति बर्तन बेचने के बहाने उनके घर आया और उसके बड़े भाई नरहरी को भूत प्रेत का साया होने की बात कही। इसके बाद बंगाल के एक तथाकथित महाराज से संपर्क कराने का झांसा दिया।

कुछ समय बाद शिवकांत शर्मा नामक व्यक्ति घर आया और पूरे घर में तांत्रिक क्रिया होने का दावा करते हुए अनुष्ठान कराने की जरूरत बताई। आरोपी ने तंत्र विद्या के नाम पर परिवार व रिश्तेदारों को सम्मोहित कर अनिष्ट की आशंका दिखाते हुए अनुष्ठान के बहाने करीब 10 लाख 10 हजार 840 रुपए हड़प लिए।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय के निर्देशन में विशेष टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने मध्यप्रदेश के अशोकनगर स्थित बालाजी मंदिर परिसर से आरोपी मूसनोता (हरियाणा) निवासी शिवकांत शर्मा को दस्तयाब कर गिरफ्तार किया। आरोपी से पूछताछ जारी है। बानाधिकारी राम मनोहर के नेतृत्व में सहायक उपनिरीक्षक भोमाराम, कांस्टेबल रणधीर सिंह एवं महिला कांस्टेबल उषा।

23 Dec 2025 11:40 am

23 Dec 2025 11:29 am

