Jhunjhunu: किराए के फ्लैट पर चल रहा था सट्टेबाजी का खेल, मकान मालिक एक दिन के वसूलता था 2000 रुपए, आरोपी गिरफ्तार

वहीं झुंझुनूं के दूसरे क्राइम में मेहाड़ा थाना पुलिस ने भूत-प्रेत के साये का भय दिखाकर अनुष्ठान के नाम पर करीब 10 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी राम मनोहर ने बताया कि 28 अक्टूबर को सिहोड़ निवासी राजेश सोनी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परिवादी ने बताया कि एक व्यक्ति बर्तन बेचने के बहाने उनके घर आया और उसके बड़े भाई नरहरी को भूत प्रेत का साया होने की बात कही। इसके बाद बंगाल के एक तथाकथित महाराज से संपर्क कराने का झांसा दिया।