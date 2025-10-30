हरियाणा से सस्ता तेल खरीदकर राजस्थान में बेच रहे तस्कर, इन 3 जिलों में रोजाना लाखों लीटर पेट्रोल-डीजल की तस्करी

अलवर। अलवर जिले के नौगांवा कस्बा और इसके आसपास के करीब 15 गांवों के लोग वाहनों में सस्ता पेट्रोल-डीजल भरवाने हरियाणा के मुंडाका गांव जाते हैं। नौगांवा और मुंडाका के बीच महज 2 किलोमीटर का फासला है। इस काम के लिए कोतपूतली-बहरोड़ के बहरोड़ शहर के लोग करीब आधा किमी दूर हरियाणा स्थित कांटी गांव जाते हैं। खैरथल-तिजारा व भिवाड़ी के लोग तो धारूहेड़ा चौराहे पर ही पेट्रोल-डीजल भरवा लेते हैं, क्योंकि यहीं से हरियाणा की सीमा शुरू होती है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रदेश में पेट्रोल-डीजल के मुकाबले हरियाणा में तेल सस्ता है।