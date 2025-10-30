हरियाणा से सस्ता तेल खरीदकर राजस्थान में बेच रहे तस्कर, इन 3 जिलों में रोजाना लाखों लीटर पेट्रोल-डीजल की तस्करी

बहरोड़ के गंडाला गांव में एक दुकान पर रखी पेट्रोल की बोतलें। (फोटो-पत्रिका)
अलवर। अलवर जिले के नौगांवा कस्बा और इसके आसपास के करीब 15 गांवों के लोग वाहनों में सस्ता पेट्रोल-डीजल भरवाने हरियाणा के मुंडाका गांव जाते हैं। नौगांवा और मुंडाका के बीच महज 2 किलोमीटर का फासला है। इस काम के लिए कोतपूतली-बहरोड़ के बहरोड़ शहर के लोग करीब आधा किमी दूर हरियाणा स्थित कांटी गांव जाते हैं। खैरथल-तिजारा व भिवाड़ी के लोग तो धारूहेड़ा चौराहे पर ही पेट्रोल-डीजल भरवा लेते हैं, क्योंकि यहीं से हरियाणा की सीमा शुरू होती है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रदेश में पेट्रोल-डीजल के मुकाबले हरियाणा में तेल सस्ता है।
टैक्स स्लैब में अंतर के कारण दोनों राज्यों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में फर्क है। हाल के कुछ समय में यहां कई तस्कर भी सक्रिय हो गए हैं, जो प्रतिदिन हरियाणा से पेट्रोल-डीजल लाकर राजस्थान में बेच रहे हैं। ये लोग ड्रमों में पेट्रोल-डीजल भरकर लाते हैं। कुछ तो टैंकर भरकर लाकर दुकान, मकान या गोदामों में अवैध रूप से बेच मुनाफा कमा रहे हैं। इस अवैध और असुरक्षित भंडारण के कारण कभी भी हादसा हो सकता है। वहीं राज्य सरकार को प्रतिदिन लाखों के राजस्व का नुकसान भी पहुंच रहा है।
प्रदेश के इन सीमावर्ती शहरों और कस्बों में कई पेट्रोल पंप घाटे के कारण बंद हो चुके हैं। नौगांवा में वर्तमान में एक भी पेट्रोल पंप नहीं है। मुबारिकपुर रोड और बीजवा के पास कुछ साल पहले तेल कंपनियों ने पेट्रोल पंपों का आवंटन किया था, लेकिन ये पंप चालू नहीं हो सके। बहरोड़ और भिवाड़ी में भी यही स्थिति है।
पेट्रोल: 105.93 रुपए
डीजल: 91.28 रुपए
95.05 रुपए
87.53 रुपए
नौगांवा कस्बे से सबसे नजदीकी पेट्रोल पंप हरियाणा के मुंडाका गांव में है। इस गांव में 4 पेट्रोल पंप हैं। इन पंपों पर दिनभर वाहनों की कतार नजर आती है, उनमें ज्यादातर वाहन राजस्थान के नौगांवा, रामगढ़ और आसपास के क्षेत्रों के होते हैं।
बहरोड़ के समीप हरियाणा के मोरुण्ड गांव से नांगल चौधरी तक आधे किलोमीटर में 4 पेट्रोल पंप हैं। मंढाना में सौ मीटर की दूरी में 3 पेट्रोल पंप हैं।
भिवाड़ी के पेट्रोल पंप घाटे में चल रहे हैं। राजस्थान सरकार को हर साल करीब ?290 करोड़ का राजस्व नुकसान हो रहा है। हरियाणा के धारूहेड़ा इलाके में प्रति 100 मीटर पर एक पेट्रोल पंप है।
भिवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र में हरियाणा से प्रतिदिन 30 हजार लीटर पेट्रोल-डीजल लाया जा रहा है।
यदि किसी क्षेत्र में हरियाणा से पेट्रोल-डीजल लाकर बेचा जा रहा है, तो जांच कराई जाएगी। संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई करेंगे।
-आर्तिका शुक्ला, जिला कलक्टर, अलवर
