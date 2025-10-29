Rajasthan Big Projects: राजस्थान के वे बड़े प्रोजेक्ट… जिनसे बदल जाती 6 बड़े शहरों की सूरत, जानें अभी क्या है स्थिति?

अंबेडकर सर्कल से जवाहर सर्कल तक प्रस्तावित एलिवेटेड रोड जयपुर की सबसे बड़ी सड़क परियोजना का खूब हल्ला किया गया। 1100 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को जेडीए ने अब फिजिबल नहीं माना। जबकि इस रूट पर ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ रहा है। वैशाली नगर के पीवीसी कर्नल होशियार सिंह मार्ग और सिरसी रोड पर एलिवेटेड रोड की कवायद चल रही है, लेकिन वहां भी काम शुरू नहीं हुआ। केवल कुछ स्थानों पर सड़क सुधार व ड्रेनेज डीपीआर तक ही कार्य हुए हैं।