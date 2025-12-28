जयपुर के नेहरू बाजार में भरभराकर गिरा बरामदा, टल गई बड़ी घटना

शनिवार मध्यरात्रि बाद जब पूरा शहर सो रहा था, तब नेहरू बाजार में एक जोरदार धमाका हुआ और पांच दुकानों के बाहर बरामदा गिर गया। घटना के 13 घंटे बाद तक नगर निगम का कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। तब तक बाजार खुल चुका था, लोग मलबे के पास से गुजर रहे थे और दुकानें भी खुल गई थीं। दोपहर सवा दो बजे जब किशनपोल जोन उपायुक्त विजेंद्र सिंह पहुंचे, तब जाकर सुरक्षा गार्ड तैनात किए गए और आनन-फानन में पास की तीन दुकानों को बंद करवाया गया। दोपहर बाद संसाधन मंगवाकर बरामदे को पूरी तरह गिराया गया और मलबे को हटाना शुरू किया।