मोदी सरकार का ‘राजस्थान’ को बड़ा तोहफा, कोटा-बूंदी में यहां बनेगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट; 2 साल में बनकर होगा तैयार!

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 'कैबिनेट ने 1,507 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से राजस्थान में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे- कोटा-बूंदी हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दे दी है। टर्मिनल भवन 3200 मीटर लंबे रनवे के साथ 20,000 वर्गमीटर क्षेत्र में फैला है। यह NH-52 और कोटा-देवली बायपास के पास अच्छी लोकेशन पर बनेगा। 2 साल के अंदर बनाने की संभावनाएं लेकर चल रहे है। इसकी क्षमता प्रति वर्ष 20 लाख यात्रियों की होगी।'