Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कोटा

मोदी सरकार का ‘राजस्थान’ को बड़ा तोहफा, कोटा-बूंदी में यहां बनेगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट; 2 साल में बनकर होगा तैयार!

मोदी सरकार ने कोटा-बूंदी क्षेत्र में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण को मंजूरी दी है।

कोटा

Lokendra Sainger

Aug 19, 2025

Greenfield airport in kota-bundi
Photo- Patrika Network

Kota-Bundi Greenfield Airport: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान के कोटा-बूंदी क्षेत्र में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण को मंजूरी दी गई। जिससे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को नई दिशा मिलेगी। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 1,507 करोड़ रुपये होगी। इससे न सिर्फ कोटा और बूंदी के बीच यात्रा आसान होगी, बल्कि पूरे राजस्थान में हवाई संपर्क मजबूत होगा।

कोटा एक प्रमुख शैक्षिक और औद्योगिक केंद्र है और बूंदी क्षेत्र को इस हवाई अड्डे से नई उड़ान मिलेगी। यह निर्णय क्षेत्र की कनेक्टिविटी, पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित होगा। हवाई अड्डा कोटा से 15 किमी और बूंदी से 20 किमी की दूरी पर शम्भुपुरा गांव में बनाया जाएगा। इससे कोटा के लाखों छात्रों, अभिभावकों और पर्यटकों को बेहतर हवाई संपर्क सुविधा मिलेगी। हाड़ौती क्षेत्र को भी इसका लाभ मिलेगा।

ये भी पढ़ें

Good News: राजस्थान में यहां बनेगी 6-लेन सड़क, 20 करोड़ की लागत से होगा निर्माण
अजमेर
ajmer news

2 साल में बनने की संभावनाएं

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 'कैबिनेट ने 1,507 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से राजस्थान में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे- कोटा-बूंदी हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दे दी है। टर्मिनल भवन 3200 मीटर लंबे रनवे के साथ 20,000 वर्गमीटर क्षेत्र में फैला है। यह NH-52 और कोटा-देवली बायपास के पास अच्छी लोकेशन पर बनेगा। 2 साल के अंदर बनाने की संभावनाएं लेकर चल रहे है। इसकी क्षमता प्रति वर्ष 20 लाख यात्रियों की होगी।'

यह परियोजना क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत करेगी और स्थानीय उद्योगों व पर्यटन को बढ़ावा देगी। राजस्थान सरकार और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच जुलाई-2024 में हुए समझौते को लेकर इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

ये भी पढ़ें

Agniveer Bharti Rally: राजस्थान की दूसरी सेना भर्ती रैली 25 अगस्त से सीकर में, जानिए किन पदों पर होगी भर्ती?
जयपुर
Agniveer Bharti Rally

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Aug 2025 04:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / मोदी सरकार का ‘राजस्थान’ को बड़ा तोहफा, कोटा-बूंदी में यहां बनेगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट; 2 साल में बनकर होगा तैयार!

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.