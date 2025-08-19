मोदी सरकार का ‘राजस्थान’ को बड़ा तोहफा, कोटा-बूंदी में यहां बनेगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट; 2 साल में बनकर होगा तैयार!

Kota-Bundi Greenfield Airport: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान के कोटा-बूंदी क्षेत्र में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण को मंजूरी दी गई। जिससे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी को नई दिशा मिलेगी। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 1,507 करोड़ रुपये होगी। इससे न सिर्फ कोटा और बूंदी के बीच यात्रा आसान होगी, बल्कि पूरे राजस्थान में हवाई संपर्क मजबूत होगा।
कोटा एक प्रमुख शैक्षिक और औद्योगिक केंद्र है और बूंदी क्षेत्र को इस हवाई अड्डे से नई उड़ान मिलेगी। यह निर्णय क्षेत्र की कनेक्टिविटी, पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित होगा। हवाई अड्डा कोटा से 15 किमी और बूंदी से 20 किमी की दूरी पर शम्भुपुरा गांव में बनाया जाएगा। इससे कोटा के लाखों छात्रों, अभिभावकों और पर्यटकों को बेहतर हवाई संपर्क सुविधा मिलेगी। हाड़ौती क्षेत्र को भी इसका लाभ मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 'कैबिनेट ने 1,507 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से राजस्थान में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे- कोटा-बूंदी हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दे दी है। टर्मिनल भवन 3200 मीटर लंबे रनवे के साथ 20,000 वर्गमीटर क्षेत्र में फैला है। यह NH-52 और कोटा-देवली बायपास के पास अच्छी लोकेशन पर बनेगा। 2 साल के अंदर बनाने की संभावनाएं लेकर चल रहे है। इसकी क्षमता प्रति वर्ष 20 लाख यात्रियों की होगी।'
यह परियोजना क्षेत्रीय हवाई संपर्क को मजबूत करेगी और स्थानीय उद्योगों व पर्यटन को बढ़ावा देगी। राजस्थान सरकार और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच जुलाई-2024 में हुए समझौते को लेकर इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।