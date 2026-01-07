7 जनवरी 2026,

बुधवार

कोटा

राजस्थान रोडवेज ने दी बड़ी खुशखबरी: इन रिटायर्ड कंडक्टरों को हर महीने 18000 रुपए सैलरी के साथ मिलेगा इंसेटिव

RSRTC: राजस्थान रोडवेज ने सेवानिवृत्त परिचालकों के लिए "स्पाय योजना" लागू की है। इसके तहत 34 डिपो में सेवानिवृत्त कर्मचारियों को प्रति माह 18,000 रुपए वेतन के साथ अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Jan 07, 2026

Rajasthan-Roadways

राजस्थान रोडवेज की बस। पत्रिका फाइल फोटो

Rajasthan Roadways Retired Conductors Re-Employed: राजस्थान रोडवेज प्रशासन ने बस संचालन को सुचारू और यात्रीभार बढ़ाने के उद्देश्य से एक अहम फैसला लिया है। स्पाय योजना के तहत रोडवेज अब सेवानिवृत परिचालकों की सेवाएं लेने जा रही है।

इसके तहत प्रदेश के 34 डिपो में सेवानिवृत्त परिचालकों की संविदा पर नियुक्ति की जाएगी। इस संबंध में रोडवेज की कार्यकारी निदेशक (यातायात) ज्योति चौहान ने प्रत्येक डिपो में लिए जाने वाले परिचालकों की संख्या तय करते हुए आदेश जारी कर दिए हैं।

योजना के अनुसार चयनित सेवानिवृत्त परिचालकों को प्रतिमाह 18 हजार रुपए का निश्चित वेतन दिया जाएगा। इसके साथ ही यात्रीभार के आधार पर उन्हें प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। यदि कोई परिचालक पूरे माह में 100 प्रतिशत यात्रीभार बनाए रखता है, तो उसे 4 हजार रुपए अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में दिए जाएंगे।

वहीं, यदि यात्रीभार 91 से 99 प्रतिशत के बीच रहता है तो संबंधित परिचालक को 2 हजार रुपए प्रतिमाह अतिरिक्त दिए जाएंगे। रोडवेज प्रबंधन का मानना है कि इससे अनुभवी परिचालकों के माध्यम से आय में बढ़ोतरी होगी और बसों का संचालन भी अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा।

अच्छी इनकम देने वालों को प्राथमिकता

कोटा डिपो के मुख्य प्रबंधक अजय कुमार मीणा ने बताया कि सेवानिवृत्त परिचालकों को लेने के आदेश प्राप्त हो चुके हैं। चयन प्रक्रिया में उन परिचालकों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिनका सेवाकाल के दौरान यात्रीभार बेहतर रहा हो और जिनकी कार्यशैली संतोषजनक रही हो।

रोडवेज का उद्देश्य है कि अनुभवी और भरोसेमंद परिचालकों को ही जिम्मेदारी सौंपी जाए, ताकि योजना सफल हो सके। मीणा ने बताया कि चयनित सेवानिवृत्त परिचालकों को रोडवेज में कार्य शुरू करने से पहले 15 हजार रुपए की सुरक्षा राशि जमा करानी होगी। इसके अलावा 20 हजार रुपए की एटीएम मशीन की राशि भी जमा करवानी होगी। यह राशि अनुबंध की शर्तों के तहत रखी जाएगी। प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी परिचालक के आचरण, कार्यप्रणाली या यात्रीभार को लेकर शिकायत प्राप्त होती है, तो उसका अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा।

पुराने अनुभव से मिलेगा अच्छा यात्रीभार

रोडवेज अधिकारियों के अनुसार स्पाय योजना का मुख्य उद्देश्य घाटे में चल रही बस सेवाओं को सुधारना, यात्रियों को बेहतर सेवा देना और राजस्व में बढ़ोतरी करना है। सेवानिवृत परिचालकों के अनुभव का लाभ उठाकर रोडवेज यात्रियों की संख्या बढ़ाने पर जोर दे रही है। इस योजना से जहां एक ओर बेरोजगार सेवानिवृत कर्मचारियों को अतिरिक्त आय का अवसर मिलेगा, वहीं दूसरी ओर रोडवेज की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।

