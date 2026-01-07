राजस्थान रोडवेज ने दी बड़ी खुशखबरी: इन रिटायर्ड कंडक्टरों को हर महीने 18000 रुपए सैलरी के साथ मिलेगा इंसेटिव

रोडवेज का उद्देश्य है कि अनुभवी और भरोसेमंद परिचालकों को ही जिम्मेदारी सौंपी जाए, ताकि योजना सफल हो सके। मीणा ने बताया कि चयनित सेवानिवृत्त परिचालकों को रोडवेज में कार्य शुरू करने से पहले 15 हजार रुपए की सुरक्षा राशि जमा करानी होगी। इसके अलावा 20 हजार रुपए की एटीएम मशीन की राशि भी जमा करवानी होगी। यह राशि अनुबंध की शर्तों के तहत रखी जाएगी। प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी परिचालक के आचरण, कार्यप्रणाली या यात्रीभार को लेकर शिकायत प्राप्त होती है, तो उसका अनुबंध तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा।