Kota Mandi Bhav : गेहूं-धान-चना मंदा, सरसों व सोयाबीन तेज

भाव इस प्रकार रहे : गेहूं 2250 से 2370, गेहूं नया 2200 से 2455, धान सुगन्धा 2800 से 3001,धान (1509 ) 3200 से 3700, धान (1847) 3200 से 3501, धान (1718-1885) 3900 से 4000, धान (पूसा-1) 3600 से 4000, धान (1401-1846)-3800 से 4100, धान दागी 1500 से 3200, सोयाबीन 4000 से 5325, सरसों 5200 से 6250 अलसी 6000 से 6700, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 1800 से 2050, मक्का लाल1400 से 1550, मक्का सफेद 1600 से 2200 , जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 8500, मैथी 4000 से 5100, धनिया बादामी 7500 से 9000, धनिया ईगल 9200 से 9500, धनिया नया गीला 6700 से 9500, धनिया रंगदार 10000 से 11000, मूंग 6000 से 6500,उड़द 4500 से 8000, चना देशी 4700 से 4901, चना मौसमी 4700 से 4800, चना पेप्सी 4800 से 4901, चना डंकी 3500 से 4500,चना काबुली 5500 से 7500 नया चना 4500 से 4900 रुपए प्रति क्विंटल रहे।