Kota Mandi Bhav : गेहूं-धान-चना मंदा, सरसों व सोयाबीन तेज

भामाशाहमंडी में गुरुवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 100000 कट्टे की रही। गेहूं 50, धान 250, चना 50 रुपए प्रति क्विंटल मंदा रहे। जबकि सरसों 100 और सोयाबीन 50 रुपए प्रति क्विंटल तेज रहे। लहसुन की आवक लगभग 3500 कट्टे की रही। नए लहसुन के भाव 3300 से 7500 रुपए प्रति क्विंटल रहे।
भाव इस प्रकार रहे : गेहूं 2250 से 2370, गेहूं नया 2200 से 2455, धान सुगन्धा 2800 से 3001,धान (1509 ) 3200 से 3700, धान (1847) 3200 से 3501, धान (1718-1885) 3900 से 4000, धान (पूसा-1) 3600 से 4000, धान (1401-1846)-3800 से 4100, धान दागी 1500 से 3200, सोयाबीन 4000 से 5325, सरसों 5200 से 6250 अलसी 6000 से 6700, ज्वार शंकर 1700 से 2300, ज्वार सफेद 2800 से 5000, बाजरा 1800 से 2050, मक्का लाल1400 से 1550, मक्का सफेद 1600 से 2200 , जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 8500, मैथी 4000 से 5100, धनिया बादामी 7500 से 9000, धनिया ईगल 9200 से 9500, धनिया नया गीला 6700 से 9500, धनिया रंगदार 10000 से 11000, मूंग 6000 से 6500,उड़द 4500 से 8000, चना देशी 4700 से 4901, चना मौसमी 4700 से 4800, चना पेप्सी 4800 से 4901, चना डंकी 3500 से 4500,चना काबुली 5500 से 7500 नया चना 4500 से 4900 रुपए प्रति क्विंटल रहे।
खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2430, चंबल 2390, सदाबहार 2245, लोकल रिफाइंड 2160, दीप ज्योति 2260, सरसों स्वास्तिक 2480, अलसी 2340 रुपए प्रति टिन।
मूंगफली : ट्रक 3030, कोटा स्वास्तिक 2620, सोना सिक्का 2890, कटारिया गोल्ड 2640 रुपए प्रति टिन।
वनस्पति घी : स्कूटर 1890, अशोका 1890 रुपए प्रतिटिन।
चीनी : 4200 से 4250 प्रति क्विंटल रहे।
देसी घी: मिल्क फूड 9500, कोटा फ्रेश 8800, पारस 9380, नोवा 9350, अमूल 9800, मधुसूदन 9750 रुपए प्रतिटिन।
चावल व दाल: बासमती चावल 8500-9500, मूंग दाल 8500-9000, मोगर 9500-10000, चना दाल 6600-6900, तुअर दाल 10000-13000 क्विंटल रहा।
कोटा सर्राफा : सोने-चांदी में गिरावट
सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोने व चांदी के भावों में गिरावट आई। चांदी के भाव 22000 की कमी के साथ 268000 रुपए प्रति किग्रा रहे। जेवराती सोने के भाव 6500 की कमी के साथ 163000 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गए। शुद्ध सोने के भाव 164300 रुपए रहे।
गोल्ड कैरेट भाव
गोल्ड (24 k) (99.5) : 163500
गोल्ड (22 k) : 151389
गोल्ड (20 k) : 142174
गोल्ड (18 k) : 130800
गोल्ड (14 k) : 115141
(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)
