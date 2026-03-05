India’s Largest Water Tunnel: राजस्थान में पहाड़ चीरकर बन रही देश की सबसे बड़ी वाटर टनल, हजारों गांवों को मिलेगा सीधा लाभ

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत बारां, कोटा एवं झालावाड जिलों के 1402 गांवों एवं 276 ढाणियों के 1 लाख 52 हजार 437 परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल उपलब्ध करवाने के लिए परवन अकावद वृहद पेयजल परियोजना में 3523.16 करोड रुपए की स्वीकृति जारी की गई। इस परियोजना को 5 कार्यकारी पैकेजों में विभक्त किया गया है। इस अकावद बांध पर देश की सबसे बड़ी वाटर टनल का कार्य भी अंतिम चरण में चल रहा है। पहाड़ को चीर कर यह वाटर टनल बनाई जा रही है। इससे बारां जिले के किसानों की भूमि सिंचित होगी।