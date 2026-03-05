5 मार्च 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

India’s Largest Water Tunnel: राजस्थान में पहाड़ चीरकर बन रही देश की सबसे बड़ी वाटर टनल, हजारों गांवों को मिलेगा सीधा लाभ

Good News: राजस्थान में जल आपूर्ति को मजबूत करने के लिए दो बड़ी पेयजल परियोजनाओं की शुरुआत होने जा रही है। झालावाड़ के अकावद बांध पर देश की सबसे बड़ी वाटर टनल का निर्माण अंतिम चरण में है, जो पहाड़ को चीरकर बनाई जा रही है।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Mar 05, 2026

Navanera Dam

नवनैरा बांध की फोटो: पत्रिका

Hadoti News: एयरपोर्ट के पास ही सात मार्च को नौनेरा वृहद पेयजल परियोजना तथा परवन-अकावद वृहद पेयजल परियोजना के लिए भूमि पूजन भी किया जाएगा। जल जीवन मिशन के अन्तर्गत 1661.14 करोड की नोनेरा वृहद पेयजल परियोजना से कोटा एंव बूंदी जिलों के 749 गांवों एवं 6 कस्बों (कोटा जिले के 384 ग्राम एवं 3 कस्बे और बूंदी जिले के 365 ग्राम एवं 3 कस्बे) के 1 लाख 13 हजार 287 परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल उपलब्ध करवाया जाएगा। वर्तमान में नौनेरा वृहद पेयजल परियोजना को 4 कार्यकारी पैकेजों में विभक्त किया गया है।

प्रथम पैकेज का 207.38 करोड का कार्यादेश 4 दिसंबर 2025 को जारी किया गया। इस पैकेज में कोटा के लाडपुरा, पीपल्दा, सांगोद तथा बूंदी जिले केशवराय पाटन एवं बूंदी के 749 ग्राम व 6 शहरों को पेयजल से लाभान्वित किया जाएगा। द्वितीय पैकेज के 200.52 करोड़ का कार्यादेश 4 दिसम्बर 2025 को जारी किया गया।

इस पैकेज के अन्तर्गत पीपल्दा के 165 गांवों (ब्लॉक इटावा के 165) एवं 1 कस्बे को लाभान्वित किया जाएगा। तृतीय पैकेज का 264.96 करोड का कार्यादेश 4 दिसम्बर 2025 को जारी किया गया। इस पैकेज में लाडपुरा के 61 ग्राम, पीपल्दा के 78 ग्राम, एक शहर, सांगोद के 80 ग्राम सहित कुल 219 ग्रामों और 2 कस्बों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। चतुर्थ पैकेज का कार्यादेश 4 दिसम्बर 2025 को 476.50 करोड का जारी किया गया।

परवन-अकावद वृहद पेयजल परियोजना

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत बारां, कोटा एवं झालावाड जिलों के 1402 गांवों एवं 276 ढाणियों के 1 लाख 52 हजार 437 परिवारों को जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल उपलब्ध करवाने के लिए परवन अकावद वृहद पेयजल परियोजना में 3523.16 करोड रुपए की स्वीकृति जारी की गई। इस परियोजना को 5 कार्यकारी पैकेजों में विभक्त किया गया है। इस अकावद बांध पर देश की सबसे बड़ी वाटर टनल का कार्य भी अंतिम चरण में चल रहा है। पहाड़ को चीर कर यह वाटर टनल बनाई जा रही है। इससे बारां जिले के किसानों की भूमि सिंचित होगी।

ये भी पढ़ें

Iran-Israel War: ईरान के हवाई हमले में राजस्थान के युवक की मौत, ओमान पोर्ट पर जहाज में सवार था
नागौर
Oman Port Ship Attack

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Mar 2026 02:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / India’s Largest Water Tunnel: राजस्थान में पहाड़ चीरकर बन रही देश की सबसे बड़ी वाटर टनल, हजारों गांवों को मिलेगा सीधा लाभ

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Holi Tragedy: पति के बाद जवान बेटे की भी हुई मौत, दिव्यांग मां का रो-रोकर बुरा हाल, पढ़ाई के लिए जयपुर से भेजा था कोटा

Dheeraj Meena Died
कोटा

BJP नेता गिरफ्तार, खुद को बचाने के लिए रचा खेल, पिता-पुत्री पर की फायरिंग, कोटा में भूखंड हड़पने का भी आरोप

Kota Firing
कोटा

राजस्थान का नया एयरपोर्ट : 20,000 वर्गमीटर में बनेगा टर्मिनल, 3200 मीटर लंबा होगा रनवे, तेजी से चल रहा काम

Kota Green Field Airport
कोटा

Kota: घुघरी रस्म के साथ शुरू हुआ न्हाण लोकोत्सव, जानें 5 दिवसीय महोत्सव में क्या-क्या होगा खास

Sangod
कोटा

Ramganjmandi Accident: सड़क हादसे में BA स्टूडेंट की दर्दनाक मौत, परिवार में मचा कोहराम, PWD विभाग से रिटायर्ड हैं पिता

कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.