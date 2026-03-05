Holi Tragedy: पति के बाद जवान बेटे की भी हुई मौत, दिव्यांग मां का रो-रोकर बुरा हाल, पढ़ाई के लिए जयपुर से भेजा था कोटा

पुलिस ने बताया कि धीरज मीणा (21) जयपुर में रहकर बीएसटीसी की पढ़ाई कर रहा था। धीरज के पिता का निधन पहले ही हो गया था और मां दिव्यांग है। दो-तीन दिन पहले ही होली की छुट्टी पर घर आया था। बुधवार सुबह ही वह तीन-चार दोस्तों के साथ होली खेलने गोविंदपुर बावड़ी से कुन्हाड़ी के लैंडमार्क सिटी आया था। स्टूडेंट्स होली के गीतों पर डांस कर रहे थे। इस दौरान धीरज अपने दोस्तों का मोबाइल से वीडियो बना रहा था।