BJP नेता गिरफ्तार, खुद को बचाने के लिए रचा खेल, पिता-पुत्री पर की फायरिंग, कोटा में भूखंड हड़पने का भी आरोप

उद्योग नगर थानाधिकारी जितेन्द्र सिंह शेखावत ने बताया कि घटना के बाद आरोपी प्रभात कश्यप पीड़ितों से पहले ही थाने पहुंच गया और उस पर फायरिंग और जानलेवा हमले का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज करने की मांग कर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। इस पर पुलिस ने प्रभात को हिरासत में लेकर जांच शुरू की, पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी प्रभात कश्यप ने कथित रूप से जवाहर नगर थाने के हिस्ट्रीशीटर कमल चौका से खुद पर फायरिंग करवाई और मामले में शिवराज सिंह गैंग का नाम जोड़कर खुद को पीड़ित दिखाने की कोशिश की। कुछ दिनों पहले भी प्रभात ने शिवराज गैंग पर फिरौती मांगने की शिकायत थाने में दर्ज करवाई थी। पुलिस ने जांच के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है।