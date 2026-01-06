Alwar State Highway: अलवर में विकास को मिलेगी रफ्तार, 35 करोड़ 21 लाख से बदलेगी दो स्टेट हाईवे की सूरत

अलवर। गोविंदगढ़ उपखंड क्षेत्र में सड़क विकास कार्यों को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। स्टेट हाईवे-45 और स्टेट हाईवे-35 के नवीन निर्माण और चौड़ीकरण कार्य शुरू होने से पहले सड़क सीमा में किए गए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। क्षेत्रीय विधायक सुखवंत सिंह की अनुशंसा पर स्वीकृत इन परियोजनाओं के तहत प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए हैं, ताकि निर्माण कार्य बिना किसी बाधा के पूरा हो सके।