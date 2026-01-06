6 जनवरी 2026,

अलवर

Alwar State Highway: अलवर में विकास को मिलेगी रफ्तार, 35 करोड़ 21 लाख से बदलेगी दो स्टेट हाईवे की सूरत

गोविंदगढ़ उपखंड क्षेत्र में स्टेट हाईवे-45 और 35 के चौड़ीकरण व निर्माण कार्य से पहले प्रशासन ने सड़क सीमा से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। दोनों परियोजनाओं पर कुल 35 करोड़ से अधिक की राशि खर्च होगी, जिससे क्षेत्र में यातायात और व्यापारिक गतिविधियों को गति मिलेगी।

अलवर

image

Rakesh Mishra

Jan 06, 2026

एआई तस्वीर

अलवर। गोविंदगढ़ उपखंड क्षेत्र में सड़क विकास कार्यों को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। स्टेट हाईवे-45 और स्टेट हाईवे-35 के नवीन निर्माण और चौड़ीकरण कार्य शुरू होने से पहले सड़क सीमा में किए गए अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। क्षेत्रीय विधायक सुखवंत सिंह की अनुशंसा पर स्वीकृत इन परियोजनाओं के तहत प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किए हैं, ताकि निर्माण कार्य बिना किसी बाधा के पूरा हो सके।

जानकारी के अनुसार स्टेट हाईवे-45 के लिए 18 करोड़ 27 लाख 886 हजार रुपए तथा स्टेट हाईवे-35 के लिए लगभग 16.94 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। वर्तमान में सात मीटर चौड़ी इन सड़कों को 10 मीटर चौड़ा किया जाएगा। इसके लिए 15 मीटर फॉर्मेशन चौड़ाई निर्धारित की गई है। परियोजनाएं पूर्ण होने के बाद गोविंदगढ़ सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात सुगम होगा और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

अतिक्रमण हटाने को प्रशासन सख्त

सड़क निर्माण में किसी भी प्रकार की बाधा न आए, इसके लिए उपखंड प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। गोविंदगढ़ से जालूकी, चिड़वाई, सिरमौर, पूठका, मारकपुर, छतरपुर, कचरोटी, बारोली और न्याणा तक सड़क सीमा में किए गए अतिक्रमण हटाने के लिए संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि विकास कार्यों में बाधा डालने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

कार्रवाई के लिए तहसीलदार मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त

अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए गोविंदगढ़ तहसीलदार को मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। लक्ष्मणगढ़ के पुलिस उपअधीक्षक को पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही विकास अधिकारी और अधिशासी अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि कार्रवाई के दौरान संबंधित ग्राम विकास अधिकारी और अन्य कार्मिक मौके पर मौजूद रहें।

