Ajmer: किसानों के लिए कृषि विभाग की बड़ी सलाह, पाले से बचानी है फसल, तो तुरंत करें यह काम, बंपर होगी पैदावार

किसान फसलों को पाले से बचाने के लिए गंधक के तेजाब का 0.1 प्रतिशत घोल तैयार करें। इसके लिए एक हजार लीटर पानी में एक लीटर सांद्र गंधक का तेजाब मिलाकर फसलों पर छिड़काव करें। पाला पड़ने की संभावना वाले दिनों में मिट्टी की गुड़ाई या जुताई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे मिट्टी का तापमान कम हो जाता है। फसलों में सिंचाई करें, इससे पाले का असर कम होता है। ठंडी हवा मिट्टी की सतह को पार नहीं कर पाती, जिससे फसलों को नुकसान नहीं होता। वहीं पैदावार बढ़ती है।