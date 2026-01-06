पोलर सिस्टम की दरार से मैदानों में पहुंची हाड़कंपाने वाली ठंड, जनवरी भर सर्दी का ‘रेड अलर्ट’

मौसम विज्ञानियों के अनुसार ध्रुवों के ऊपर ठंडी हवाओं का एक मजबूत घेरा होता है जिससे सर्दी वहीं सीमित रहती है। यह घेरा कमजोर पड़ने पर ठंडी हवाएं बाहर निकलकर दूसरे इलाकों तक पहुंच जाती हैं। मौसम वै​ज्ञानिकों ने इस बार ऐसी स्थिति जनवरी माह में बार-बार बनने बनने के संकेत हैं। इसके असर से देश के उत्तर पूर्वी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभों की संख्या बढ़ने, पहाड़ों में ज्यादा बर्फबारी और मैदानी इलाकों में शीतलहर के रूप में दिखाई देने की आशंका है।