पोलर सिस्टम की दरार से मैदानों में पहुंची हाड़कंपाने वाली ठंड, जनवरी भर सर्दी का ‘रेड अलर्ट’

जयपुर में झालाना क्षेत्र में सुबह छाया घना कोहरा, पत्रिका फोटो
Dense fog in Jaipur: जयपुर। राजस्थान के कई शहरों को इस बार पूरे जनवरी माह में हाड़कंपाने वाली भीषण ठंड पड़ने की आशंका है। ऐसी स्थिति जनवरी 2026 के अंत तक बार-बार बनने के संकेत हैं। मौसम विशेषज्ञों ने इसके लिए उत्तरी ध्रुव के ऊपर बनने वाले ध्रुवीय ठंडी हवाओं के घेरे (पोलर वोर्टेक्स) मैं इस बार पड़ रही दरार को जिम्मेदार बताया है।
इससे उत्तरी गोलार्ध के बड़े हिस्से में बेहद ठंडी हवाएं फैलने और जनवरी माह के आगामी दिनों में भीषण सर्दी का असर रहने की आशंका है। जिसके असर से शीतलहर और घने कोहरे से आम जनजीवन प्रभावित होना भी तय है।
मौसम विज्ञानियों के अनुसार ध्रुवों के ऊपर ठंडी हवाओं का एक मजबूत घेरा होता है जिससे सर्दी वहीं सीमित रहती है। यह घेरा कमजोर पड़ने पर ठंडी हवाएं बाहर निकलकर दूसरे इलाकों तक पहुंच जाती हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने इस बार ऐसी स्थिति जनवरी माह में बार-बार बनने बनने के संकेत हैं। इसके असर से देश के उत्तर पूर्वी इलाकों में पश्चिमी विक्षोभों की संख्या बढ़ने, पहाड़ों में ज्यादा बर्फबारी और मैदानी इलाकों में शीतलहर के रूप में दिखाई देने की आशंका है।
दिसंबर माह में प्रदेश में कमजोर पश्चिमी विक्षोभों की आवाजाही रही जिससे सर्दी के तीखे तेवर नर्म रहे लेकिन अब पश्चिमी विक्षोभ के साथ पहाड़ों से चलकर मैदानों में उतरी सर्दी ने बीते दो दिन में ही कोहराम मचा दिया है। राजधानी जयपुर में मंगलवार को छाए घने कोहरे और कड़ाके की सर्दी से शहर में जनजीवन थम गया। शहर के कई इलाकों में सुबह देर तक दृश्यता शून्य रहने पर वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गए।
प्रदेश के 5 शहरों में बीती रात का तापमान 5 डिग्री या उससे भी कम दर्ज किया गया। बीती रात डूंगरपुर में सबसे कम 3.0 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ जो माउंट आबू 4.4 डिग्री सेल्सियस की तुलना में कम रहा है। सिरोही 4.1, श्रीगंगानगर 5.1, अजमेर 5.3 और पाली में 4.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया।
राजधानी जयपुर में बीती रात लगातार सीजन की दूसरी सबसे सर्द रात रही। सोमवार को जयपुर का न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री रहा जो बीती रात भी 6.8 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहा लेकिन गलनभरी सर्दी और कोहरे से शहर के बाशिंदों को राहत नहीं मिली। मंगलवार सुबह में छाए घनघोर कोहरे के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त रहा।
मौसम केंद्र जयपुर से जारी बुलेटिन के अनुसार बीती रात भीलवाड़ा 8.2, अलवर 6.7, पिलानी 7.4, सीकर 6.0, कोटा 7.7, चित्तौड़गढ़ 10.6, डबोक 5.3, अंता बारां 7.7, फतेहपुर 6.7, दौसा 7.0, प्रतापगढ़ 6.9, झुंझुनूं 7.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ।
पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर 10.8, जैसलमेर 8.4, जोधपुर 9.9, फलोदी 8.6, बीकानेर 8.5, चूरू 8.6, जालोर 9.3 और लूणकरणसर में 8.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया।
