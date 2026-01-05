Weather Update : मौसम विभाग की भविष्यवाणी, राजस्थान के 7 जिलों में आज कोल्ड-वे का अलर्ट

प्रदेश में सर्दी असर दिखा रही है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में पांच डिग्री तक की गिरावट देखी गई है। मौसम केंद्र के अनुसार 8 शहरों में रात का पारा पांच डिग्री से कम दर्ज किया गया। प्रदेश में सबसे कम रात का पारा सीकर के पलसाना में 0.2 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं माउंट आबू में लगातार तीसरे दिन पारा जमाव बिंदु पर बना हुआ है। इसके अलावा फतेहपुर में 1.1, वनस्थली में 4, सीकर में 2.8, चूरू और सिरोही में 4.4, लूणकरणसर में 2.8 और पाल में 4.4 डिग्री रात का पारा दर्ज किया गया।