5 जनवरी 2026,

सोमवार

जयपुर

Weather Update : मौसम विभाग की भविष्यवाणी, राजस्थान के 7 जिलों में आज कोल्ड-वे का अलर्ट

Weather Update : मौसम विभाग ने आज राजस्थान के 7 जिलों में कोल्ड-वे का अलर्ट जारी किया है। साथ ही य​ह संभावना जताई है कि आने वाले सात दिन में प्रदेश में तीन डिग्री और पारा गिरेगा।

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 05, 2026

Weather Update Meteorological Department Prediction today Rajasthan 7 districts cold wave alert

माउंट आबू में जलाशय के किनारे जमी बर्फ को निकालता युवक। फोटो पत्रिका

Weather Update : मौसम विभाग ने आज राजस्थान के 7 जिलों में कोल्ड-वे का अलर्ट जारी किया है। साथ ही य​ह संभावना जताई है कि आने वाले सात दिन में प्रदेश में तीन डिग्री और पारा गिरेगा। मौसम विभाग ने सीकर, अलवर, झुंझुनूं, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, टोंक, चूरू में आगामी तीन दिन शीतलहर चलने की संभावना जताई है। शेष भागों में आगामी एक सप्ताह मौसम शुष्क रहने की संभावना है।

इसके साथ ही मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने सोमवार को श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ में घने कोहरे का भी येलो अलर्ट जारी किया है।

6-7-8 जनवरी का आईएमडी अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार 6 जनवरी को धौलपुर, करौली, कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़ जिलों में कोहरा पड़ने का, जबकि अलवर, जयपुर, चूरू, सीकर, झुंझुनूं में कोल्ड-वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 7 और 8 जनवरी को चूरू, सीकर, झुंझुनूं, अलवर और जयपुर में कोल्ड-वेव चलने का येलो अलर्ट है।

प्रदेश में सबसे कम रात का पारा पलसाना में दर्ज

प्रदेश में सर्दी असर दिखा रही है। मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे में न्यूनतम तापमान में पांच डिग्री तक की गिरावट देखी गई है। मौसम केंद्र के अनुसार 8 शहरों में रात का पारा पांच डिग्री से कम दर्ज किया गया। प्रदेश में सबसे कम रात का पारा सीकर के पलसाना में 0.2 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं माउंट आबू में लगातार तीसरे दिन पारा जमाव बिंदु पर बना हुआ है। इसके अलावा फतेहपुर में 1.1, वनस्थली में 4, सीकर में 2.8, चूरू और सिरोही में 4.4, लूणकरणसर में 2.8 और पाल में 4.4 डिग्री रात का पारा दर्ज किया गया।

कुछ स्थानों पर मध्यम से घना कोहरा दर्ज

राज्य में कुछ स्थानों पर मध्यम से घना कोहरा दर्ज किया गया। वहीं पूर्वी राजस्थान में कई जगह शीत दिन व शीतलहर का प्रभाव देखा गया।

सर्द हवाओं से कंपा जयपुर, सुबह 8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज

बीते 24 घंटे में जयपुर में सुबह से चल रही सर्द हवाओं ने आमजन को कपकंपा दिया। यहां दिन का पारा सामान्य से तीन डिग्री कम होकर 18 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री रहा है। आज सुबह 7 बजे जयपुर का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। वहीं जयपुर का आज का अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

Updated on:

05 Jan 2026 07:36 am

Published on:

05 Jan 2026 07:33 am

