Ashok Gehlot : बाड़मेर-बालोतरा जिलों की सीमाओं में फेरबदल से अशोक गहलोत नाराज, कहा- एक और ‘तुगलकी फरमान’

अशोक गहलोत ने लिखा कि यह स्पष्ट है कि यह निर्णय जनता की सहूलियत के लिए नहीं, बल्कि आगामी परिसीमन और सियासी समीकरणों को साधने के लिए लिया गया है। हमारी सरकार ने प्रशासन को जनता के द्वार तक पहुंचाने की मंशा से नए जिले बनाए थे, लेकिन मौजूदा भाजपा सरकार जनभावनाओं को दरकिनार कर केवल 'सियासी रोटियां' सेंकने में व्यस्त है। हम इस जनविरोधी निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।