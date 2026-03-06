6 मार्च 2026,

शुक्रवार

कोटा

Rajasthan New Airport: कल रखी जाएगी 1507 करोड़ के नए एयरपोर्ट की नींव, CM भजनलाल समेत ये दिग्गज नेता होंगे शामिल

Big Good News: राजस्थान के हाड़ौती संभाग को जल्द ही बड़ी हवाई सुविधा मिलने जा रही है। कोटा में बनने वाले नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट की नींव शनिवार को रखी जाएगी जिसमें कई बड़े नेता शामिल होंगे।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Mar 06, 2026

Rajasthan New Airport

नए एयरपोर्ट के फोटो: AI

Kota-Bundi Greenfield Airport: हाडौती संभाग के लिए महत्वपूर्ण कोटा-बूंदी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का शिलान्यास शनिवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला एवं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की उपस्थिति में शंभूपुरा स्थित न्यू ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट स्थल पर होगा। साथ ही, संभाग के लिए महत्वाकांक्षी नौनेरा वृहद पेयजल परियोजना तथा परवन-अकावद वृहद पेयजल परियोजना के लिए भूमि पूजन भी किया जाएगा।

कार्यक्रम में केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, पीएचईडी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री एवं कोटा जिले के प्रभारी मंत्री गौतम कुमार दक, ऊर्जा राज्यमंत्री एवं बूंदी जिले के प्रभारी मंत्री हीरालाल नागर, कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा, लाडपुरा विधायक कल्पना देवी, शहर जिलाध्यक्ष राकेश जैन, ग्रामीण जिलाध्यक्ष प्रेम गोचर सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी शामिल होंगे।

1507 करोड की लागत से बनेगा एयरपोर्ट

कोटा-बूंदी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का निर्माण 1507 करोड़ की लागत से होगा। इस ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के तहत 1000 यात्री क्षमता होगी। इसमें 20,000 वर्गमीटर क्षेत्रफल वाला टर्मिनल होगा, 3200 मीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा रनवे तैयार होगा। साथ ही, ए-321 श्रेणी के विमानों की पार्किंग के लिए बनेंगे। 7 एप्रन बे भी बनाए जाएंगे।

ये भी पढ़ें

Rajasthan New Rail Line: राजस्थान से हरियाणा के बीच यहां 215KM तक बिछेगी नई रेल लाइन, 2208 करोड़ आएगी लागत
जयपुर
rajasthan new rail line

