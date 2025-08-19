Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

Agniveer Bharti Rally: राजस्थान की दूसरी सेना भर्ती रैली 25 अगस्त से सीकर में, जानिए किन पदों पर होगी भर्ती?

Agniveer Bharti Rally: सीकर जिला स्टेडियम में 25 अगस्त से 16 सितंबर तक सेना भर्ती रैली होगी। जयपुर, सीकर और डीडवाना-कुचामन के 10 हजार युवा शामिल होंगे। भर्ती अग्निवीर और जेसीओ श्रेणी की होगी।

जयपुर

Arvind Rao

Aug 19, 2025

Agniveer Bharti Rally
Agniveer Bharti Rally (Patrika Photo)

Agniveer Bharti Rally: राजस्थान में साल 2025-26 के लिए दूसरी सेना भर्ती रैली 25 अगस्त से 16 सितंबर तक सीकर जिले के जिला स्टेडियम में होगी। इसमें जयपुर, सीकर और डीडवाना-कुचामन जिलों के करीब 10 हजार अभ्यर्थी शामिल होंगे।


बता दें कि ये उम्मीदवार कॉमन एंट्रेंस एग्जाम 2025 के बाद चयनित किए गए हैं। रैली में अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क/स्टोरकीपर टेक्निकल और अग्निवीर ट्रेड्समैन (8वीं और 10वीं पास) पदों के लिए भर्ती होगी। यह आयोजन मुख्यालय भर्ती जोन राजस्थान, मुख्यालय दक्षिण पश्चिम कमान और जिला प्रशासन सीकर द्वारा किया जा रहा है।

झांसे में न आने की सलाह


रक्षा जनसंपर्क अधिकारी (राजस्थान) ने कहा कि उम्मीदवार किसी भी दलाल के झांसे में न आएं और न ही अपने शैक्षणिक दस्तावेज किसी को सौंपें। दस्तावेज केवल भर्ती स्टॉफ को ही मांगे जाने पर दें।


इन पदों पर होगी भर्ती

बताते चलें, 25-26 अगस्त को जोनल और केंद्रीय श्रेणी की भर्ती भी होगी, जिसमें सिपाही फार्मा, सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट, हवलदार एजुकेशन (आईटी/साइबर, इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन, लिंग्विस्ट), हवलदार सर्वेयर ऑटोमेटेड कार्टोग्राफर, जूनियर कमीशंड ऑफिसर केटरिंग और धार्मिक शिक्षक जेसीओ पद शामिल हैं।


अग्निवीर भर्ती के लिए किस तरह तैयारी कर रहे हैं युवा


-युवा रोजाना सुबह-शाम दौड़, पुश-अप, चिन-अप, लंबी कूद और बीम की प्रैक्टिस कर रहे हैं।
-राजस्थान के कई जिलों में स्थानीय स्तर पर ट्रेनिंग ग्राउंड और कोचिंग सेंटर सक्रिय हैं।
-सामान्य ज्ञान, गणित, विज्ञान और करंट अफेयर्स की पढ़ाई जारी है, ताकि लिखित परीक्षा में अच्छे अंक ला सकें।
-प्रोटीनयुक्त भोजन, दूध-दही और फिटनेस डाइट को लेकर जागरूकता बढ़ी है।


अग्निवीर को लेकर जोश बढ़ा है या नहीं?

राजस्थान के युवाओं में अग्निवार भर्ती को लेकर काफी उत्साह और जोश देखा जा रहा है। पहली रैली के बाद दूसरी भर्ती में भी बड़ी संख्या में उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। गांव-गांव में युवाओं के समूह बनाकर सामूहिक अभ्यास (ग्रुप रनिंग, बीम ट्रेनिंग) की तस्वीरें आम हो गई हैं।

क्या 25 प्रतिशत सीट बढ़ाने की बात चल रही?

फिलहाल, अग्निवीर योजना में 25 प्रतिशत युवाओं को स्थायी कैडर में रखा जाता है। सीट बढ़ाने को लेकर सेना और सरकार स्तर पर कई बार बातें सामने आई हैं, लेकिन कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है। पूर्व सैनिक संगठन और कई राजनीतिक दल लगातार यह मांग उठा रहे हैं कि स्थायी भर्ती का प्रतिशत बढ़ाया जाए। युवाओं की उम्मीद है कि आने वाले समय में 25 प्रतिशत से ज्यादा सीटों पर स्थायी अवसर मिलेंगे।

Published on:

19 Aug 2025 03:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Agniveer Bharti Rally: राजस्थान की दूसरी सेना भर्ती रैली 25 अगस्त से सीकर में, जानिए किन पदों पर होगी भर्ती?

