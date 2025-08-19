Agniveer Bharti Rally: राजस्थान की दूसरी सेना भर्ती रैली 25 अगस्त से सीकर में, जानिए किन पदों पर होगी भर्ती?

फिलहाल, अग्निवीर योजना में 25 प्रतिशत युवाओं को स्थायी कैडर में रखा जाता है। सीट बढ़ाने को लेकर सेना और सरकार स्तर पर कई बार बातें सामने आई हैं, लेकिन कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है। पूर्व सैनिक संगठन और कई राजनीतिक दल लगातार यह मांग उठा रहे हैं कि स्थायी भर्ती का प्रतिशत बढ़ाया जाए। युवाओं की उम्मीद है कि आने वाले समय में 25 प्रतिशत से ज्यादा सीटों पर स्थायी अवसर मिलेंगे।