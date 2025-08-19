राजस्थान में 4 नए IAS की नियुक्ति पर क्यों मचा बवाल? डोटासरा ने BJP सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

जानकारी के मुताबिक पिछले रिकॉर्ड्स बताते हैं कि राजस्थान में पहले की नियुक्तियों में विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया था। वर्ष 2021 में चार रिक्तियों के लिए एक सामान्य वर्ग, एक SC और दो OBC अधिकारियों का चयन हुआ था। वहीं, 2022 में दो रिक्तियों के लिए एक SC और एक OBC अधिकारी चुने गए थे। इस बार 2025 में चारों पदों पर सामान्य वर्ग के अधिकारियों का चयन होने से यह पहला मौका है जब सभी सीटें एक ही वर्ग को मिली हैं।